Pese a culminar el Torneo Apertura en la cuarta posición, Universitario de Deportes volvió a demostrar que cuenta con la hinchada más fiel del país. Los resultados deportivos no alejaron a los aficionados cremas, quienes acompañaron masivamente al equipo durante toda la competencia.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el club informó que un total de 333 899 hinchas asistieron al Estadio Monumental a lo largo de los partidos disputados como local en el Apertura.
Con esta cifra, Universitario se consolidó como el equipo que más público llevó a los estadios durante la primera parte de la temporada, superando ampliamente a los demás clubes de la Liga 1.
El apoyo de la afición merengue se mantuvo constante en cada jornada, convirtiendo al Monumental en una verdadera fortaleza y escenario de grandes convocatorias.
Incluso en los encuentros más complicados, los seguidores cremas respondieron llenando las tribunas y alentando al equipo de principio a fin. Desde el club destacaron este respaldo y agradecieron a sus hinchas por acompañar al plantel durante toda la campaña del Torneo Apertura.
La gran asistencia registrada también representa un importante ingreso económico para la institución, además de reafirmar el fuerte vínculo entre el equipo y su afición.
De esta manera, Universitario ratifica su condición de ser el club con mayor convocatoria en el fútbol peruano, respaldado por una hinchada que no abandona al equipo sin importar las circunstancias.
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