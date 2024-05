Matteo Pérez Vïnlof, originario de Suecia y actualmente en el Bayern Munich, junto a Diego Kochen, nacido en Estados Unidos y perteneciente al FC Barcelona, ambos de ascendencia peruana, eran potenciales candidatos para la Selección Peruana Sub-20 en el próximo campeonato Sudamericano. Sin embargo, el entrenador a cargo de la mencionada categoría, Jose Guillermo del Solar, explicó, durante su última conferencia de prensa, que, pese a los esfuerzos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por integrarlos, los jugadores decidieron no sumarse a la ‘Blanquirroja’ por ahora, motivo por el cual no fueron convocados. Respecto a estas declaraciones, el padre del futbolista del cuadro ‘bávaro’ le respondió a ‘Chemo’.

Con gran asombro para muchos seguidores, el padre de Matteo Pérez Vinlof, Álex Pérez, sorprendió al comentar en las redes sociales una publicación donde replicaba las palabras de ‘Chemo’ sobre su hijo, señalando que no habían recibido ninguna comunicación por parte de nadie. “¿Y cuándo se comunicaron con Mateo? Porque a nosotros nadie nos ha llamado desde la FPF. Muy raro....”, afirmó el progenitor del lateral izquierdo sueco.

Hay que tener en cuenta que, el último jueves, Guillermo del Solar, además de expresar su enfado por la falta de compromiso de los clubes peruanos para ceder a los jugadores de la categoría Sub 20, confirmó que sí había habido conversaciones con las familias de Pérez Vïnlof y de Diego Kochen, este último portero. Sin embargo, indicó que ninguna de las partes mostró interés en que los jugadores se unieran a la selección.

“Hemos hablado con la familia de los dos. Hay interés nuestro, pero no de ellos. El año pasado hablamos con ellos y le mostramos el interés para que vengan a jugar con nosotros, pero por el momento no les interesaba jugar por Perú. Espero que esa postura pueda cambiar más adelante”, dijo ‘Chemo’.

Al cierre de este artículo, ni Guillermo del Solar ni la FPF han respondido a la declaración de Álex Pérez. Además, la parte de Kochen tampoco ha emitido comentarios. El guardameta —quien ha sido observado por Jorge Fossati, técnico de la Selección Peruana absoluta— actualmente forma parte del conjunto principal del Barcelona y estuvo en el banquillo durante la victoria de su equipo 4-2 sobre el Valencia en la jornada 33 de LaLiga.





Guillermo del Solar y su molestia ante la negativa de los clubes a ceder jugadores

Después del Preolímpico Sub-23, a principios de año, donde los equipos peruanos se resistieron a liberar a sus jugadores de dicha categoría, obligando a la Selección Peruana a recurrir a futbolistas más jóvenes para completar el equipo, ‘Chemo’ del Solar expresó su malestar por la escasa colaboración de los equipos locales con las representaciones juveniles.

“Quiero trabajar con los mejores jugadores de cara al Sudamericano Sub 20 y si los clubes siguen sin prestarnos a sus jugadores, me voy para mi casa. Así de sencillo y claro. No estoy dispuesto a aceptar lo que pasó en el Preolímpico”, dijo José del Solar en la Videna, claramente ofuscado por la situación, ya que no puede entrenar con los futbolistas que él necesita para hacer un buen torneo.

¿Qué jugadores no fueron prestados a la Sub-20?

En total son cinco los jugadores que no han sido cedidos por sus clubes a la Sub-20: Víctor Guzmán de Alianza Lima; Ian Wisdom, Maxloren Castro y Alejandro Posito de Sporting Cristal; y Eslyn Correa de Cusco FC. Universitario de Deportes no iba a prestar a Álvaro Rojas, pero finalmente los cremas cambiaron de parecer y el jugador se sumará a los entrenamientos de la selección peruana. Por otro lado, Jean Lara de Cantolao recién se integrará a las prácticas el lunes 6 de mayo, un día antes del primer partido ante Costa Rica,

Depor pudo conocer la postura de Cusco FC para no ceder a Eslyn Correa y señalaron que lo necesitan para completar su equipo para sus próximos partidos. “Decidimos no prestarlo porque tenemos tres lesionados y solo contamos con 20 jugadores actualmente en el plantel. Estamos muy justos y si lo prestamos nos quedarían solo 19. Por esta vez, dadas las circunstancias, no podíamos prestarlo, porque no completamos el banco de suplentes”, dijeron desde el cuadro cusqueño.

José Guillermo del Solar es el director de la Unidad Técnica de Menores en la FPF. (Foto: AFP)





