Después de que se disputara la jornada doble de octubre, la Selección Peruana vivió un momento agridulce: dejó el último lugar de las Eliminatorias al Mundial 2026 gracias a su victoria sobre Uruguay en Lima, pero tropezó en la siguiente fecha contra Brasil. El diagnóstico señala que nuestro presente es delicado, pues aún estamos a seis unidades de la zona de repechaje. Por ello, los dos partidos de noviembre, contra Chile y Argentina, serán claves para definir las expectativas del equipo pensando en lo que resta por jugarse el próximo año. En tal sentido, aprovechando que ya se definió al campeón de la Liga 1 Te Apuesto, Jorge Fossati inició los trabajos en la Videna con los futbolistas del medio local.

Que Chile sea el rival de Perú en la jornada 11, genera que el partido tenga muchos condimentos especiales de por medio. Además de ser una nueva edición del Clásico del Pacífico, el que pierda se despedirá de un gran porcentaje de sus posibilidades de clasificar al próximo Mundial y tendrá que afrontar los siguientes compromisos con un semblante de resignación. Asimismo, este duelo marcará el regreso de Ricardo Gareca a nuestro país como un rival más, con todo lo que eso significa por su pasado en la Blanquirroja. Por si fuera poco, el compromiso está pactado para el próximo 15 de este mes, fecha en la que se cumplirán seis años de la clasificación de la ‘Bicolor’ a Rusia 2018, justamente con el ‘Tigre’ como entrenador.

Ricardo Gareca dirigió a la Selección Peruana entre marco de 2015 hasta junio de 2022. (Foto: Getty Images)

Dejando de lado los ingredientes extrafutbolísticos, lo cierto es que este partido podría marcar un antes y un después para ambas selecciones. La ‘Roja’ también está en una situación crítica y llegará a Lima con muchas dudas alrededor del proceso de Gareca, que hasta la fecha no ha ganado un solo encuentro oficial y perdió los cuatro que dirigió en las Eliminatorias 2026. Hace rato que en el país sureño ya no se vive la ilusión de otros tiempos y las expectativas son casi nulas sobre lo que pueda hacer su equipo en esta jornada doble de noviembre, donde también recibirán a Venezuela en Santiago.

Del lado de la Selección Peruana, se espera que la caída por 4-0 a manos de Brasil haya dejado varias lecciones para afrontar lo que resta del proceso clasificatorio, pues por más que la derrota en Brasilia estaba dentro del presupuesto, pocos imaginaron que el equipo se mostraría tan endeble hasta el punto de recibir una goleada. Así pues, Jorge Fossati citó a 29 futbolistas para enfrentar a Chile y Argentina, con novedades de por medio, ausencias llamativas y algunos nombres que ya comienzan a ganarse un lugar dentro del plantel, como Jean Pierre Archimbaud y Luis Ramos.

Por el presente de ambos equipos y el bajo nivel que han mostrado a lo largo de las Eliminatorias 2026, en territorio chileno son cautelosos y, por el contrario, ven este enfrentamiento como una llave que definirá muchas cosas. Si Perú gana, sacará cuatro puntos de distancia y tendrá argumentos para tentar el repechaje; si Chile regresa a Santiago con una victoria, será un respiro para Ricardo Gareca por los cuestionamientos que viene recibiendo desde hace meses y afrontará el cruce contra Venezuela con la esperanza de cerrar el año con 11 unidades en la tabla de posiciones. ¿Este partido significará un punto de quiebre para el que se quede con el triunfo?

Entrenador Fecha Partido Ciudad Juan Reynoso 08/09/2023 Paraguay 0-0 Perú Asunción Juan Reynoso 13/09/2023 Perú 0-1 Brasil Lima Juan Reynoso 13/10/2023 Chile 2-0 Perú Santiago Juan Reynoso 18/10/2023 Perú 0-2 Argentina Lima Juan Reynoso 16/11/2023 Bolivia 2-0 Perú La Paz Juan Reynoso 22/11/2023 Perú 1-1 Venezuela Lima Jorge Fossati 07/09/2024 Perú 1-1 Colombia Lima Jorge Fossati 10/09/2024 Ecuador 1-0 Perú Quito Jorge Fossati 12/10/2024 Perú 1-0 Uruguay Lima Jorge Fossati 16/10/2024 Brasil 4-0 Perú Brasilia

Los registros de Perú en las Eliminatorias 2026.

Jorge Fossati lleva 11 partidos al mando de la Selección Peruana, entre amistoso y oficiales. (Foto: Getty Images)

Un clásico crucial

Para entender cómo ven desde Chile el presente de la Selección Peruana, Depor conversó Samuel Ferreiro, periodista de Las Últimas Noticias, quien tuvo una mirada muy crítica sobre lo que podría significar una derrota para la ‘Roja’ en Lima. “Es un partido de vida o muerte para ambos equipos. El que pierde prácticamente se despide del Mundial. En Chile no hay muchas esperanzas ni expectativas de clasificar, pero si perdemos con Perú, que es el equipo que está por encima de nosotros en la tabla, ya no sé qué más podemos esperar. Más allá de que sea en Lima, si hay un partido para ganar es este. Espero un encuentro bastante intenso desde ambos lados”, comentó.

Respecto a la ‘Blanquirroja’, Ferreiro añadió: “Hay que tomar en cuenta que Perú va a jugar contra el colista de las Eliminatorias, por eso me imagino que para ustedes también es un partido de vida o muerte. Es como cuando juegan los colistas de algún campeonato, cuando están luchando por el descenso. Son partidos apretados y en este caso el que pierde se queda sin Mundial, por eso creo que para ambos es vital ganarlo. Después Chile recibe a Venezuela, y por lo que pasó en la derrota ante Bolivia, tampoco es que esté asegurada la victoria en Santiago”.

Perú y Chile se han enfrentado en 22 oportunidades por Eliminatorias. (Foto: Getty Images)

Por más que en otro contexto se podría pensar que en Chile deberían ir paso a paso, la opinión pública está agotada de las derrotas y consideran que la única manera de recuperar algo de terreno en las Eliminatorias, es ganando los seis puntos que estarán en disputa en noviembre. “A diferencia de Perú, que luego tendrá que visitar a Argentina, Chile recibirá a Venezuela y por ahí podría cambiar la ecuación para ver quién podría terminar mejor ubicado cuando finalice la fecha doble. Será complicado, pero la única manera que veo de recuperar los puntos que perdimos de local, es ganando los dos partidos de noviembre”, añadió Ferreiro.

Christopher Brandt, periodista de ESPN Chile, observó todas las variables que podría presentar este partido en Lima, tanto desde lo futbolístico como desde lo emocional. “Es un partido muy difícil, tiene varios condimentos. Lo de Ricardo Gareca volviendo a Lima, donde hay una división entre amor y odio por parte la hinchada peruana. Perú viene de ganarle a Uruguay de local, lo que les dio un respiro. Chile no puede ganar hace rato y el único triunfo que tenemos en las Eliminatorias fue contra ustedes, en la primera rueda”, explicó.

Brant es consciente de que la actualidad del seleccionado chileno los obliga a mirar con respeto a cualquier rival, sobre todo si tomamos en cuenta que la última vez que visitaron Lima por Eliminatorias, perdieron por 2-0. En tal sentido, aseguró que las matemáticas serán frías para el que pierda. “Ya se sabe que es un clásico y creo que el que pierde la tendrá muy complicado a futuro. Desde lo matemático ya sería muy difícil pensar en una clasificación para el que pierde. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Siempre es complicado jugar contra Perú”, acotó.

Competición Fecha Partido Amistoso 10/10/2014 Chile 3-0 Perú Copa América 2015 29/06/2015 Chile 2-1 Perú Eliminatorias 2018 13/10/2015 Perú 3-4 Chile Eliminatorias 2018 11/10/2016 Chile 2-1 Perú Amistoso 12/10/2018 Perú 3-0 Chile Copa América 2019 03/07/2019 Chile 0-3 Perú Eliminatorias 2022 13/11/2020 Chile 2-0 Perú Eliminatorias 2022 07/10/2021 Perú 2-0 Chile Eliminatorias 2026 12/10/2023 Chile 2-0 Perú Copa América 2024 21/06/2024 Perú 0-0 Chile

Los últimos 10 partidos entre Perú y Chile.

Chile solo le ganó a Perú en lo que va de las Eliminatorias 2026. (Foto: AFP)

En lo que respecta a la continuidad de Ricardo Gareca al mando de Chile, Samuel Ferreiro apuntó a que Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), solo está ganando tiempo para, si es que no se dan los resultados en esta jornada doble de noviembre, empezar a negociar una posible ruptura del contrato. ”A mí me da la impresión de que la ANFP solo está ganando tiempo, porque el propio Milad comenzó a darle pelota a la generación dorada, algo muy contrario a lo que se ha visto en las convocatorias de Gareca. Hay que ver qué pasa, porque el mismo entrenador argentino dijo que iba a reflexionar sobre la situación después de los dos partidos que se vienen”, señaló.

En esa misma línea, Ferreiro agregó: “Más allá de que quieran echarlo o no, en la ANFP están atados de pies y manos porque no hay dinero. Por eso lo que están haciendo es estirar el chicle hasta que la situación se vuelva insostenible para Gareca. Seguro esperan que él se canse y diga que se quiere ir, arreglando alguna salida. No creo que sea algo automático. Lo más sensato sería cerrar el ciclo si es que las cosas no salen bien en noviembre, para después buscar un técnico que pueda ir trabajando con miras al Mundial de 2030. Lo que tengo claro es que si buscan la salida de Gareca, esta será lenta y se dilatará hasta donde pueda aguantar la ANFP”.

Christopher Brandt, por su parte, reveló que la ANFP le puso a Gareca un mínimo de cuatro puntos en esta fecha doble. “Lo ideal es conseguir los seis puntos. Chile está muy complicado en la tabla de posiciones, necesita acercarse y va a jugar contra rivales directos como Perú y Venezuela. Hay un piso de cuatro puntos que le pidió la ANFP a Gareca, lo que habla de un empate en Lima y un triunfo en Santiago. La expectativa no es de las mejores, pero si Chile logra esa cantidad de puntos probablemente Gareca siga con el proceso y haya un poco más de esperanza pensando en lo que va a hacer luego”, contó.

Por último, el periodista de ESPN Chile fue tajante al afirmar que si a Gareca no se le dan los resultados en noviembre, será un proceso finiquitado. “Él ya había dejado en duda su continuidad después del partido frente a Colombia. Con la ANFP también hubo un diálogo, una reunión. Se le solicitó esta cantidad de puntos, un piso de cuatro para esta fecha doble. Ellos también esperan un gesto de Gareca, porque la ANFP no tiene mucho dinero para poder indemnizarlo si es que lo tienen que despedir. Si no le va bien, será un proceso que prácticamente terminó y en la interna se tendrá que planificar las Eliminatorias, pero no las de 2026, sino ya pensando en el Mundial de 2030″, finalizó.

Ricardo Gareca registra 10 partidos al mando de Chile. (Foto: Getty Images)

Los convocados de Perú:

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario) y Diego Enríquez (Sporting Cristal).

Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario) y Diego Enríquez (Sporting Cristal). Defensas: Alexander Callens (AEK Atenas), Aldo Corzo (Universitario), Luis Abram (Atlanta United F.C.), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Renzo Garcés (Alianza Lima) y Erick Noriega (Alianza Lima).

Alexander Callens (AEK Atenas), Aldo Corzo (Universitario), Luis Abram (Atlanta United F.C.), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Renzo Garcés (Alianza Lima) y Erick Noriega (Alianza Lima). Mediocampistas: Renato Tapia (Leganés), Jesús Castillo (Gil Vicente), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Sergio Peña (Malmö), Piero Quispe (Pumas), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City) y Miguel Trauco (Criciúma).

Renato Tapia (Leganés), Jesús Castillo (Gil Vicente), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Sergio Peña (Malmö), Piero Quispe (Pumas), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City) y Miguel Trauco (Criciúma). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Gianluca Lapadula (Cagliari), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano), José Rivera (Universitario), Paolo Guerrero (Alianza Lima) y Luis Ramos (Cusco FC).

Los convocados de Chile:

Arqueros: Brayan Cortés (Colo Colo), Lawrence Vigouroux (Swansea City) y Vicente Reyes (Cambridge United).

Brayan Cortés (Colo Colo), Lawrence Vigouroux (Swansea City) y Vicente Reyes (Cambridge United). Defensores: Guillermo Maripán (Torino), Paulo Díaz (River), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Francisco Sierralta (Watford), Fabian Hormazábal (Universidad de Chile), Felipe Loyola (Independiente), Gabriel Suazo (Toulouse) y Marcelo Morales (Universidad de Chile).

Guillermo Maripán (Torino), Paulo Díaz (River), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Francisco Sierralta (Watford), Fabian Hormazábal (Universidad de Chile), Felipe Loyola (Independiente), Gabriel Suazo (Toulouse) y Marcelo Morales (Universidad de Chile). Mediocampistas: Erick Pulgar (Flamengo), Rodrigo Echeverría (Huracán), Vicente Pizarro (Colo Colo), Williams Alarcón (Huracán), Esteban Pavez (Colo Colo), Diego Valdés (Club América) y Luciano Cabral (Club León).

Erick Pulgar (Flamengo), Rodrigo Echeverría (Huracán), Vicente Pizarro (Colo Colo), Williams Alarcón (Huracán), Esteban Pavez (Colo Colo), Diego Valdés (Club América) y Luciano Cabral (Club León). Delanteros: Darío Osorio (Midtjylland), Alexander Aravena (Gremio), Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile), Lucas Cepeda (Colo Colo), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro), Gonzalo Tapia (Universidad Católica) y Felipe Mora (Portland Timbers).

La última vez que Perú recibió a Chile en Lima, se impuso por 2-0 en octubre de 2021. (Foto: Getty Images)





TE PUEDE INTERESAR