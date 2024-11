Sin duda, el cierre de temporada para Alianza Lima fue para el olvido: cayó 2-1 ante Cusco FC, perdió la chance de ganar el Torneo Clausura, el ‘compadre’ consiguió el bicampeonato y, encima, ocupó la posición de Perú 4 en la Copa Libertadores 2025. Estamos hablando de un equipo que esta temporada disputó la fase de grupos como subcampeón del fútbol peruano, y que ahora lo hará desde la Fase 1 con tres complicadas llaves por delante. A todas luces la involución es más que notoria, lo que abrió muchas interrogantes sobre la continuidad de Mariano Soso.

Como era de esperarse, este desenlace desencadenó un terremoto en la interna por no haber conseguido los objetivos propuestos a inicios de año y el primero en ser removido fue Bruno Marioni. El argentino ejercía el cargo de director de Fútbol Profesional de Alianza Lima y fue uno de los responsables de la planificación deportiva de la campaña 2024. No obstante, de Mariano Soso no había ninguna novedad hasta la noche del último martes, cuando se confirmó que seguirá al mando del conjunto victoriano de cara a la próxima temporada.

Mariano Soso dirigió 12 partidos con Alianza Lima en la Liga 1 2024. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Ya el último domingo tras la derrota ante Cusco FC, Soso fue claro en afirmar que se sentía con ganas de respetar su vínculo con el club, el cual está establecido hasta mediados de 2025. “Centralizo la continuidad en el acuerdo de ambas partes, es decir, hay una institución que me contrató por un período, ese período involucra el 2025, aún así es relevante ver qué dirección se pretende dar en términos de diseño de plantel. Tengo fuerzas para ejercer mi trabajo”, sostuvo en aquel momento, en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega de 43 años hizo hincapié en que todo iba a depender de la voluntad de los altos mandos de la institución por respaldar su proyecto deportivo. “Cuando hablo de esa dirección, me refiero a qué voluntad política existe para continuar desarrollando un proyecto y qué autonomía e independencia tendrá el entrenador de cara a la toma de decisiones. Es una institución que deseé hace mucho tiempo, a pesar de este dolor y frustración tan grande, entiendo que hay puntos valiosos en este período”, agregó.

De esta manera, según informó RPP, Jorge Zúñiga, presidente del Fondo Blanquiazul –principal acreedor de Alianza Lima–, le brindó su respaldo a Mariano Soso para que sea quien comande la dirección técnica del equipo en el 2025, con el agregado de que tendrá total autonomía para la elección y conformación del plantel. Un dato no menor es que luego de la salida de Bruno Marioni, el área deportiva se quedó sin una cabeza que la dirija y seguramente dentro de poco habrá novedades sobre su reemplazante, pues el tiempo apremia en lo concerniente a la planificación para el año que se avecina.

La hinchada de Alianza Lima mostró su disconformidad con el plantel por la forma en la que perdieron el campeonato. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Soso: deudas por saldar

Haciendo un recuento de cómo se gestó la llegada de Mariano Soso a Alianza Lima, es inevitable mencionar el conflicto que se generó en la previa. Tras la salida de Alejandro Restrepo, Bruno Marioni presentó su renuncia y no se la aceptaron. Posteriormente, el exdirector de Fútbol Profesional encabezó la misión de encontrar al reemplazante del colombiano y Cristian Díaz fue el elegido, incluso lo llevaron a renunciar a su anterior puesto en Deportivo Morón. Sin embargo, en una decisión que originó un problema legal que sigue abierto hasta la fecha, los victorianos decidieron tirarse para atrás y no respetar el vínculo con el actual DT de Cienciano.

“Yo con él no me hablaba hace 20 años. Luego no tuvo contacto, hasta ahora. Esa es nuestra relación (...) Cada vez que hablamos de una negociación, hablamos de contratos y montos. En esta, se ha dado una particularidad y hemos decidido frenar esta situación porque nuestra área legal nos los pidió al generarse situaciones externas. A partir de eso frenamos esta contratación y que nuestra área legal continúe la conversación con el entorno de Díaz. Me gustaría resolver esto de la mejor manera”, dijo Marioni sobre este polémico caso.

Cristian Díaz denunció a Alianza Lima y Bruno Marioni ante la FIFA. (Foto: AFP)

En medio de todo eso y un breve interinato de Diego Ortiz –que cosechó los seis puntos que disputó–, Mariano Soso fue presentado en sociedad e hizo su debut con un empate sin goles ante ADT. Luego, igualó con Sporting Cristal y registró tres victorias al hilo, ante Cienciano, Los Chankas y Carlos A. Mannucci. Sin embargo, ya con Paolo Guerrero como una de las contrataciones para el segundo semestre del año, el traspié en Sullana frente a Atlético Grau fue crucial para lo que vino después. El argentino cogió al equipo como líder del Torneo Clausura, pero en la fecha 12 ya había perdido la punta a merced del despegue de Universitario.

En los siguientes cinco partidos, Alianza Lima registró cuatro victorias y un empate, pero dicha igualdad, en disputado 1-1 contra Melgar, pesó bastante en las necesidades del equipo por tener que ganarle a Cusco FC para ver si podía forzar los play-offs. El final de esta historia ya todos la sabemos: los dorados hicieron de las suyas en Matute y la ‘U’ no tuvo problemas para dar la vuelta olímpica en Andahuaylas. Aunque Mariano Soso considere que hay cosas positivas dentro de sus gestión, lo cierto es que la presión mediática también pesa y la evaluación sobre su desempeño todavía no tiene un resultado final.

Alianza Lima perdió por 1-0 en su visita a Atlético Grau, por la fecha 11 del Torneo Clausura. (Foto: Atlético Grau)

A lo largo de los 12 partidos que dirigió, el argentino buscó plasmar su idea de juego y trató de adaptarse al plantel que heredó de su predecesor. No obstante, con el correr de las jornadas fue tomando decisiones muy bruscas y sus propios futbolistas terminaron confundiéndose. Contra Sport Huancayo, por ejemplo, empleó cuatro sistemas a lo largo del duelo: 3-5-2, 3-4-1-2, 3-4-3 y 4-3-3. Si bien ganó por 2-1, los huancaínos vendieron cara su derrota y no permitieron que los blanquiazules ganen por un amplio margen, algo que claramente necesitaban para reducir la diferencia de goles con Universitario.

Ahora que se confirmó que Mariano Soso continuará en La Victoria, Alianza Lima juega contra el reloj y no tiene más tiempo para perder. El hecho de arrancar la temporada disputando la Fase 1 de la Copa Libertadores, significa que el calendario será mucho más apretado desde un inicio y es muy probable que la primera llave coincida con el arranque del Torneo Apertura 2025, que estaría pactado para la última semana de enero. Como están las cosas, se avecinan muchos cambios en el cuadro blanquiazul y seguramente dentro poco se anunciarán salidas, renovaciones y contrataciones.

Competición Fecha Partido Estadio Torneo Clausura 2024 11/08/2024 Alianza Lima 0-0 ADT Alejandro Villanueva Torneo Clausura 2024 18/08/2024 Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima Nacional Torneo Clausura 2024 21/08/2024 Alianza Lima 3-0 Cienciano Alejandro Villanueva Torneo Clausura 2024 24/08/2024 Los Chankas 0-1 Alianza Lima Los Chankas Torneo Clausura 2024 15/09/2024 Alianza Lima 1-0 Carlos A. Mannucci Alejandro Villanueva Torneo Clausura 2024 18/09/2024 Atlético Grau 1-0 Alianza Lima Campeones del 36 Torneo Clausura 2024 22/09/2024 Sport Boys 0-3 Alianza Lima Nacional Torneo Clausura 2024 29/09/2024 Alianza Lima 1-1 Melgar Alejandro Villanueva Torneo Clausura 2024 18/10/2024 UTC 0-1 Alianza Lima Germán Contreras Jara Torneo Clausura 2024 23/10/2024 Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo Alejandro Villanueva Torneo Clausura 2024 27/10/2024 Deportivo Garcilaso 1-2 Alianza Lima Inca Garcilaso de la Vega Torneo Clausura 2024 03/11/2024 Alianza Lima 1-2 Cusco FC Alejandro Villanueva

Los partidos de Mariano Soso con Alianza Lima en la Liga 1 2024.

Paolo Guerrero fue uno de los fichajes de Alianza Lima para afrontar el Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)

¿Aprobado o desaprobado?

Para tener otras perspectivas sobre el balance que dejó esta primera etapa de Mariano Soso en Alianza Lima, Depor conversó con Gerson Cuba, periodista de Ovación y que cubre el día a día de los ‘grones’. Según su óptica, por más que el argentino tomó el equipo con el Torneo Clausura en marcha, eso no lo hace menos responsable del fracaso que fue la temporada para el club. “El balance de Soso es un fracaso, incluido la temporada completa de Alianza Lima. Con él se jugaron seis partidos de local, de los cuales ganó tres, empató dos y perdió uno, dando una efectividad del 61 %. Ese porcentaje no te da la garantía de por lo menos pelear el campeonato”, apuntó.

“Los puntos importante que sacó Soso los hizo de visitante, en Andahuaylas y Cusco, ganándole a Los Chankas y Garcilaso. Su primera derrota ante Atlético Grau significó el declive del equipo, porque de haber ganado ese partido no hubiera habido ningún inconveniente para campeonar. A eso hay que sumarle que siguió con la tendencia de no ganarle a rivales directos, como los empates ante Melgar y Sporting Cristal, y la última derrota a manos de Cusco FC; ese último era un partido donde Alianza necesitaba ganar y lo termina perdiendo”, complementó.

Alianza Lima no pudo ganarle a Sporting Cristal en todo el 2024. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

En esa misma línea, el periodista de Ovación hizo hincapié en que, según su opinión, en Alianza Lima debería existir una correlación en cuanto a las decisiones, sobre todo si consideramos que el área deportiva se quedó desierta tras la salida de Bruno Marioni. “Imagino que debería de haber un orden en Alianza. Primero seleccionar al gerente deportivo, que tiene que ser lo más rápido posible. Obviamente, otra vez con el club tomando decisiones en caliente. Respecto al tema Marioni, era algo que ya se veía venir por el fracaso rotundo que fue la temporada; eso sí, al menos creo que ya previamente se debió buscar una alternativa ante esta crisis que existe desde lo deportivo”, acotó.

Para Gino Varese, periodista de ATV Deportes y relator en Movistar Deportes, Mariano Soso no supo dar el golpe sobre la mesa cuando debió hacerlo, cayendo en partidos claves y extendiendo la racha negativa ante los rivales directos. “El tema con Soso es que en los momentos en donde debió haber aprovechado para sacar puntos, no lo supo hacer. No pudo hacerlo contra ADT, Sporting Cristal, Atlético Grau, Melgar y finalmente ante Cusco FC, en la última fecha decisiva. Si vamos al balance contra los equipos de arriba, no pudo ganarle a ninguno, y tampoco supo sacarle provecho a la localía”, argumentó.

Por último, Varese explicó que el hecho de que Soso no haya armado el plantel que dirigió, no es una excusa para que los ‘Íntimos’ se hayan quedado con las manos vacías. “En 2022, ‘Chicho’ Salas tomó un equipo que no era suyo y lo sacó campeón. Sacó los resultados, jugó una final contra Melgar y la ganó. Entonces, yo creo que eso de no haber armado el plantel es muy relativo. Obviamente cuando armas el plantel no tienes derecho a equivocarte; pero él llegó a un equipo que estaba puntero en el Clausura. Desde lo futbolístico, no concretó su idea, porque en algunos partidos arrancaba de una manera y terminaba de otra. De las pocas cosas buenas que le recuerdo, fue la goleada ante Cienciano y el replanteo táctico ante Los Chankas, donde sacó a Matías Succar para poner a Jesús Castillo y así ganar el mediocampo”, concluyó.

Rival De local De visita Universitario Alianza Lima 0-1 Universitario Universitario 2-1 Alianza Lima Sporting Cristal Alianza Lima 1-2 Sporting Cristal Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima Melgar Alianza Lima 1-1 Melgar Melgar 1-0 Alianza Lima Cusco FC Alianza Lima 1-2 Cusco FC Cusco FC 3-0 Alianza Lima Cienciano Alianza Lima 3-0 Cienciano Cienciano 2-1 Alianza Lima Atlético Grau Alianza Lima 2-0 Atlético Grau Atlético Grau 1-0 Alianza Lima ADT Alianza Lima 0-0 ADT ADT 2-0 Alianza Lima

Los resultados de Alianza Lima contra los ocho mejores de la Liga 1 2024.

Mariano Soso tendrá la libertad para conformar su plantel para la temporada 2025. (Foto: Getty Images)





