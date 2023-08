Con mucho trabajo y disciplina, Luis Advíncula se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del plantel de Boca Juniors. El peruano fue vital en la clasificación del Xeneize a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023 -anotó un tanto y dio una asistencia ante Nacional-. Se ha llevado muchos elogios en los últimos días, y ahora Ricardo Gareca -quien lo dirigió en la Selección Peruana- destacó su buen momento. El ‘Tigre’ también tuvo comentarios para otros clubes argentinos como Vélez Sarsfield.

En primer lugar, el exentrenador de Universitario se refirió al presente del equipo de azul y oro. “A Boca en esta instancias de Copa hay que tenerle miedo. Tiene a Cavani, está Merentiel y Benedetto en el banco. Tiene mucho nombre, mucho peso, dos laterales de selección, el arquero es atajador de penales”, señaló al respecto.

Luego, Gareca no pudo evitar resaltar la importancia de ‘Lucho’ en el once de Jorge Almirón. “El equipo viene haciendo goles en momentos puntuales. Los goles de Advíncula, por ejemplo. ¿Si tuve la posibilidad anteriormente de dirigir a Boca? El único llamado oficial que tuve fue el de Daniel Angelici para saber de mi estado contractual. Esto fue antes de la llegada de Alfaro”, añadió el ‘Flaco’.

Por otro lado, Ricardo habló también sobre el mal momento que vive Vélez. “Para salvarse del descenso tiene que traer incorporaciones. Realmente me angustió no poder ayudar a Vélez. En los primeros partidos se insinuó una levantada, después se me dio por hacer algunos cambios y los jugadores perdieron confianza. Lo mejor era irme para descomprimir”, apuntó.





¿Cuándo vuelve a jugar Boca por la Copa Libertadores?

Luego de vencer por penales a Nacional, Boca Juniors se medirá a Racing en los cuartos de final de la Libertadores 2023. El compromiso de ida, que se disputará en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), está programado para jugarse el miércoles 23 de agosto desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, 9:30 p.m. en Argentina).

Si no ocurre nada extraño, Luis Advíncula estaría desde el pitazo inicial en el encuentro. Cabe destacar que el peruano lleva tres goles en la presente Copa Libertadores: marcó ante Deportivo Pereira, Colo Colo y Nacional de Uruguay. Es el goleador Xeneize en el certamen continental. Además, convirtió todos con la pierna izquierda.





