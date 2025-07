Universitario de Deportes no atraviesa su mejor momento en el plano deportivo, pero la situación institucional también empieza a generar ruidos dentro del plantel. Luego del empate 1-1 ante Cienciano en Cusco, Matías Di Benedetto se refirió no solo al resultado del partido, sino también al incierto panorama que se vive en la interna del club, luego de que se confirmaran los seis candidatos que competirán por convertirse en el próximo administrador temporal de la ‘U’. El defensor confesó que la salida del grupo de trabajo anterior encabezado por Jean Ferrari, sí ha dejado un impacto en el plantel.

Di Benedetto reconoció que el equipo intenta enfocarse únicamente en el torneo Clausura, pero no pudo evitar mostrar su preocupación. “Tratamos de mantenernos ajenos a eso porque no nos podemos descuidar de nuestro objetivo, que está más que claro, pero sí nos genera incertidumbre. Te mueve algo porque no es cualquier cosa”, dijo Di Benedetto.

El zaguero argentino también expresó su deseo de que la nueva gestión esté a la altura. “Venimos con un grupo de trabajo que ahora se fue y no sabemos qué decisión se va a tomar. Esperemos que lo que se determine sea lo mejor para la institución, porque queremos seguir de esta manera”, agregó, haciendo referencia al modelo de gestión que dejó Jean Ferrari y que muchos en el club desean mantener.

En cuanto al empate frente a Cienciano, Di Benedetto fue autocrítico pese a considerar que Universitario mereció más. “Hicimos un buen partido, más allá de los goles en offside de ellos, no nos generaron opciones claras de peligro. Estuvimos bastante tranquilos en defensa. Nosotros tuvimos muchas claras”, señaló.

Sobre el gol del empate del cuadro cusqueño, fue claro: “Fue una muy buena jugada, pero siempre hay cosas para corregir y mejorar. Más allá de la virtud del gol de ellos, también nosotros pudimos hacer algo más”. El defensor remarcó que perder dos puntos en altura duele aún más por el esfuerzo físico que requiere.

Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

¿Qué se sabe sobre la elección del nuevo administrador de la ‘U’?

La SUNAT ya publicó la lista oficial de seis candidatos habilitados para ocupar el cargo de administrador temporal. Entre ellos figuran Franco Velazco, quien busca continuar la línea de trabajo de Ferrari, y Miguel Ángel Torres, exfutbolista del club. También aparecen postulantes como Eduardo López Villarreal, Raúl Leguía, Marvin Arismendi y Reynaldo Moquillaza, cada uno con diferentes planes de gestión.

El proceso de evaluación ya está en marcha y, según la SUNAT, el plazo para elegir al nuevo administrador culmina en los primeros días de agosto. Mientras tanto, en tienda crema, tanto jugadores como comando técnico intentan que la incertidumbre no afecte el rendimiento deportivo.

Aunque Di Benedetto dejó claro que el grupo intenta mantenerse enfocado, también reconoció que la salida de Jean Ferrari y su equipo fue un golpe interno. Esto también podría traer repercusiones de cara a los cambios que tendrían que darse en plena competencia por Copa Libertadores y Liga1, en simultáneo.

TE PUEDE INTERESAR