La espera terminó y las buenas noticias llegaron a las oficinas de Ate. Este miércoles, el zaguero zurdo Matías Di Benedetto vivió uno de los momentos más emocionantes y trascendentales de su carrera deportiva y personal al recibir oficialmente la nacionalidad peruana. En una emotiva ceremonia llevada a cabo en la sede central de Migraciones en Lima, el popular ‘Tano’ juró lealtad a la patria, convirtiéndose legalmente en un ciudadano más de nuestro país. Este esperado trámite administrativo no solo representa un enorme logro para el jugador y su familia, sino que también le da un respiro gigante a Universitario de Deportes de cara a lo que resta de la exigente temporada de la Liga 1 2026.

La nacionalización del defensor nacido en Argentina era una de las principales prioridades de la dirigencia merengue desde que arrancó el año. Al obtener su título de peruano, Di Benedetto dejará de ocupar automáticamente una de las plazas de extranjero en la plantilla del primer equipo, sabiendo que ya no tenían más espacio tras las contrataciones que hicieron.

Sobretodo con un Williams Riveros que no logró conseguir la misma hazaña que su compañero en la zaga, por lo que tuvo que ser inscrito una temporada más como jugador del exterior. Es así que la ‘U’ ya contaba con los 7 espacios disponibles ocupados, sumándoles a José Carabalí, Caín Fara, Héctor Fértoli, Lisandro Azulgaray, Miguel Silveira y Sekou Gassama.

Universitario oficializó a Matías di Benedetto como peruano. (Foto: X)

Durante el acto oficial protocolar, el recio defensor central no pudo ocultar su inmensa alegría y aprovechó los micrófonos de la prensa para expresar todo lo que significa dar este gran paso en su vida. Tomando como consideración, que este es ya su cuarto año en el fútbol nacional.

“Sinceramente que estoy muy agradecido y es un orgullo muy grande para mí representar a este país, un ciudadano más”, confesó el defensor zurdo con evidente emoción al sostener su título de nacionalidad, tras la juramentación en las oficinas de Migraciones.

Además, el ‘Tano’ recordó cuáles fueron sus primeras intenciones cuando llegó a nuestra capital para sumarse al proyecto deportivo estudiantil. “Llegué con la ilusión de quedarme y hacer una gran carrera”, sostuvo el futbolista.

Matías Di Benedetto es tricampeón con los 'cremas'. (Foto: @universitario)

En otra parte de su discurso, Di Benedetto se tomó el tiempo de agradecer el inmenso cariño que ha recibido desde el primer día que pisó territorio nacional. “El país y su gente me abrieron las puertas con mucha alegría y empatía. Me sentí muy bien desde que llegué”, recalcó el jugador.

Por supuesto, las palabras de gratitud hacia la institución que le permitió mostrar su mejor fútbol no podían faltar en esta fecha tan especial para él, recordando que ya lleva cuatro años defendiendo los colores del club. “Ya es mi cuarto año y estoy muy contento... Agradezco a Universitario por abrirme las puertas y tratarme tan bien”, añadió.

Para cerrar con broche de oro su juramentación, el ahora peruano-argentino reafirmó su compromiso total con su nueva patria lanzando una frase que llena de orgullo a toda la hinchada crema. “Orgulloso de recibir la nacionalidad. ¡Que viva el Perú!”, concluyó el defensor.

