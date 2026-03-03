A pesar de que Erick Noriega no pudo cerrar positivamente la pasada temporada por una lesión en noviembre, desde su regreso en enero no ha parado de crecer y por estos días es uno de los fijos en la oncena titular de Gremio. El último fin de semana volvió lucirse en el 3-0 sobre el Inter de Porto Alegre, dando un paso importante para ganar el Campeonato Gaúcho –partirán con una importante ventaja para el encuentro de vuelta–.

En medio de este crecimiento en su nivel en el fútbol brasileño, durante las últimas horas se revelaron los detalles del seguimiento que le vienen haciendo desde Europa. Según informó el periodista Fábio Vargas, Atalanta es uno de los clubes que está tras los pasos de Erick Noriega y viene analizando su progresión en la presente temporada.

“El club italiano es uno de los equipos que tiene en la mira al centrocampista del Grêmio. Noriega ha destacado en los últimos partidos y ya despierta el interés del fútbol europeo”, afirmó la citada fuente respecto a lo que viene generando Noriega en la Atalanta, club de la Serie A de Italia.

Eso no es todo, pues el ‘Samurái’ también estaría en la mira de algunos equipos del fútbol portugués y francés, aunque en este caso Vargas no precisó nombres. “Además del Atalanta, hay clubes de Portugal y Francia siguiendo la situación del centrocampista”, agregó.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta finales del 2028. (Foto: Gremio)

De momento solo es un interés y no hay ningún propuesta formal de la Atalanta en las oficinas de Gremio. Lo cierto es que el futbolista de 24 años está en un nivel altísimo y este seguimiento que le vienen haciendo desde Europa no solo es una buena noticia para el mediocampista, sino también para Alianza Lima.

Sucede que el conjunto blanquiazul tiene el 20% del pase Erick Noriega, por lo que si en los próximos meses se concreta alguna venta, recibirá una importante suma de dinero. Recordemos que Gremio pagó cerca de 2 millones de dólares por el 80% de sus derechos económicos. Ojo, según Transfermarkt, el ‘Samurái’ está valorizado en 4 millones de dólares; a decir, duplicó el precio con el que llegó al fútbol brasileño.

En lo que va de la temporada 2026, Noriega ha disputado 10 partidos entre el Campeonato Gaúcho y el Brasileirao, registrando un gol y dos asistencias en 851′ jugados. Después de que el ‘Tricolor’ venciera por 3-0 al Inter de Porto Alegre, el volante está muy cerca de levantar su primer título en Brasil.

Erick Noriega registra un gol con Gremio en la temporada 2026. (Foto: Gremio)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de vencer por 3-0 al Inter de Porto Alegre, Gremio volverá a tener actividad este fin de semana cuando vuelva a enfrentar al ‘Colorado’, en el compromiso correspondiente a la vuelta de la final del Campeonato Gaúcho 2026. Este encuentro está programado para el domingo 8 de marzo desde las 4:00 p.m. y se disputará en el Estádio Beira-Rio

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Globo TV por señal abierta en todo el territorio brasileño, mientras que SporTV tiene los derechos televisivos para la señal cerrada, así como el servicio de pago de Premiere. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, no te preocupes, pues podrás seguir los pormenores del desempeño de Erick Noriega en la web de Depor.

