La fecha 5 de la Liga 1 2026, no ha sido ajena a cuestionamientos al arbitraje, todo lo contrario, ha sido de lo que más se ha hablado en los últimos días desde que se cerró la jornada del fin de semana. Casi como un ritual, se ha convertido el prestarle atención a los detalles de cada partido para, posterior a ello, verificar si se equivocaron o no. Es por ello que la CONAR, ha venido liberando los audios del videoarbitraje sobre algunas jugadas polémicas, y el partido de Universitario no fue la excepción, donde mucho se habló de un penal no cobrado a favor de su rival, el FC Cajamarca.

Rondaban los últimos minutos del partido en el Estadio Monumental, cuando los ‘cremas’ ganaban por la mínima diferencia en el marcador, tras un gol de tiro libre de Lisandro Azulgaray. En uno de los partidos más bajos que ha tenido el equipo de Javier Rabanal en los últimos días.

Por lo que el cuadro visitante vio, en diversas ocasiones, la posibilidad de poder igualar el marcador en el Estadio Monumental. Es justamente, en un contragolpe rápido, en el que una pelota en largo llegaría hasta el área de la ‘U’ con el objetivo de que se la quede Arley Rodríguez.

Sin embargo, la situación fue frenada por el portero Diego Romero, que cortó la jugada rápidamente saliendo de su posición a cortar a su rival. Está intervención, fue la que causó polémica por la forma en la que el portero ‘merengue‘ fue a disputar el balón, por lo que muchos acusaron de que debió haber sido penal.

Es así pues, que la CONAR, siguiendo la línea de revelar las conversaciones VAR, tal como lo hizo en el caso del UTC frente Alianza Lima, dio a conocer los detalles de la decisión que tomó Joel Alarcón que fue respaldado en su totalidad por los otros dos oficiales que se encontraban en cabina: Hibert Villegas y Anderson Quispe.

¿Qué dicen los audios del VAR?

Después de que la jugada sea cobrada como “no penal” de parte de Joel Alarcón, en campo, el jefe y asistente de VAR se detuvieron a revisar las imágenes de lo que podía haber sido una infracción dentro del área. “Déjame chequearla. Sí, hay contacto, quiero ver la posición del pie”, inicia diciendo el encargado principal.

En un primer análisis, añade: “Él corre y aquí ya tiene el pie plantado el arquero”, por lo que el asistente VAR también le expresa su opinión argumentando que “él busca el contacto, él de amarillo. Él mete el pie”, añade en el debate. Por lo que la decisión es unánime entre todos.

“Joel, Arley busca el contacto. El arquero ya tenía plantado el pie, él propone el contacto”, concluyó diciéndole al juez principal. La CONAR ratifica decisión de no cobro de penal en la explicación previa a los audios, por lo que no habrá sanción alguna para los colegiados.