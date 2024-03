Este sábado 30 de marzo, César Vallejo y Universitario de Deportes empataron 0-0 por la fecha 9 de la Liga 1 Te Apuesto. Durante el desarrollo del polémico partido, que fue dirigido por Kevín Ortega, hubo un sinfín de faltas y expulsiones, como las de Carlos Ascues a los 86 minutos y Oscar Barrero a los 90+1′, lo que dejó al equipo de Paolo Guerrero con 9 jugadores hacia el final del encuentro. Además, el primer tiempo tuvo todos los flashes encima, tras el codazo de Andy Polo contra Johan Madrid (el juez revisó la jugada en el VAR y amonestó con amarilla al jugador crema). Al término, Matías Di Benedetto brindó declaraciones sobre el cotejo.

El partido celebrado en el Estadio Mansiche de Trujillo, entre César Vallejo y Universitario de Deportes, culminó con un empate sin goles, en medio de una serie de situaciones polémicas que marcaron todo el desarrollo del encuentro. El árbitro Kevin Ortega estuvo a cargo de dirigir el partido y, cerca del final, mostró dos tarjetas rojas por doble amonestación: una a Carlos Ascues, a los 86 minutos, y otra a Oscar Barrero, a los 90+1′.





Tras el pitido final, Matías Di Benedetto, defensor de Universitario, expresó su pesar por no lograr la victoria contra el equipo trujillano, pero destacó la importancia de sumar un punto. “Fue un partido muy duro, muy parejo, que fue muy friccionado. Estos partidos difíciles, cuando no puedes ganarlo es bueno llevarse un punto. Siempre es difícil jugar acá contra Vallejo”, dijo el central argentino antes las cámaras de Liga 1 MAX.

Asimismo, resaltó que al ser el último campeón de la Liga 1 y estar en búsqueda del bicampeonato, siempre enfrentan la presión de ganar. “Nosotros somos Universitario y tenemos que salir a ganar siempre, venimos a buscar los tres puntos, el partido se hizo parejo, friccionado, duro. Son un equipo que juega bien y estaban con técnico nuevo. Mantener el cero en el arco también es importante”, resaltó el jugador ‘Crema’.

A pesar de las circunstancias, el equipo ‘Poeta’ nunca dejó de buscar el gol que les permitiera quedarse con los tres puntos. Considerando a Paolo Guerrero como su delantero estrella, la defensa de la ‘U’ se esforzó constantemente por contener al experimentado delantero peruano de 40 años. “Tiene una calidad enorme, me sorprende realmente que a la edad que está sigue vigente como está, es un placer haber jugado contra él. Es un ejemplo para todos los chicos, un profesionalismo bárbaro y calidad bárbara”, dijo.

El argentino de 31 años, quien es una pieza fundamental en el esquema de Fabián Bustos, comentó sobre el arbitraje de Kevin Ortega, el cual generó controversia entre algunos jugadores del equipo Vallejo. Sobre todo tras el codazo de Andy Polo contra Johan Madrid. “Me pareció correcto el arbitraje, creo que las dos expulsiones son doble amarilla. La de Polo no la vi, estaba muy lejos”, sostuvo.

Después del pitazo final, los jugadores de Universitario de Deportes ya están enfocados en su próximo desafío: su debut en la Copa Libertadores 2024 (este martes contra Liga de Quito). Sin embargo, Matías no podrá participar en ese encuentro debido a una suspensión. “Ahora a recuperarnos bien, sabemos que tenemos jugadores de recambio; yo no voy a poder estar. Ahora a apoyar a los compañeros de donde me toque”, concluyó el defensa.





Universitario vs. César Vallejo: lo que se les viene

Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Liga de Quito por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el martes 2 de abril desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en los servicios de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming a través de Star Plus.

Posteriormente, los ‘merengues’ tendrán que enfocarse nuevamente en la Liga 1 Te Apuesto, ya que afrontarán un calendario bastante apretado. Tras el duelo con LDU, los ‘cremas’ recibirán a Alianza Atlético por la décima jornada del Torneo Apertura 2024. Este encuentro está pactado para el viernes 5 de abril desde las 8:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de GOLPERU.

César Vallejo, por su parte, recibirá a Defensa y Justicia por la primera jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana 2024. El compromiso está pactado para jugarse el martes 2 de abril desde las 9:00 de la noche, se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en los servicios de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming a través de Star Plus.





