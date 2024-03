Fue su primer partido como titular en el Torneo Apertura 2024 y no desaprovechó ni un solo minuto. Carlos Zambrano, consciente de que tiene que ganarse a la hinchada ‘blanquiazul’, hizo un gran esfuerzo y logró anotar un doblete en el reciente triunfo de Alianza Lima sobre Los Chankas (3-0) en el Estadio Nacional. Dos días después, el ‘Kaiser’ compartió un mensaje reflexivo en sus redes sociales, en el que aseguró que uno debe caer para poder levantarse. Recordemos que el ‘León’ no tuvo un buen 2023 en La Victoria, pero ahora está decidido a dar lo mejor de sí mismo.

El defensa de 34 años estaba más afuera que adentro de la institución de La Victoria; sin embargo, conversó con la directiva y finalmente tomó la decisión de quedarse. Eso sí, le advirtieron que tenía que esforzarse al máximo luego de no haberlo hecho en 2023. Entonces, Carlos volvió a usar la ‘mica’ ‘blanquiazul’ en la caída ante Sporting Cristal hace unas semanas. Si bien no le fue bien en su primer partido del año, el último jueves sí tuvo un espectacular rendimiento.

Zambrano facturó por duplicado (los dos goles en la primera mitad) y fue la figura indiscutida del triunfo sobre el equipo de Andahuaylas. Tres puntos importantes para Alianza Lima, luego de haber caído en tres partidos consecutivos en el Torneo Apertura 2024. La hinchada ha vuelto a confiar en el ‘León’ y el jugador ha prometido seguir esforzándose para ayudar a conseguir los objetivos.

“No hay cosa que mate más a una persona que su propia mente y su propia confianza en si mismo”, señaló el zaguero en su cuenta oficial de Instagram. “Uno debe caer para saber lo que es levantarse y uno debe llorar para saber lo que es reír. Gracias Dios por cada momento bueno o malo que pones en mi camino. Todo siempre pasa con un propósito”, agregó Carlos.

Cabe mencionar que, momentos después de la victoria sobre Los Chankas, Zambrano se refirió a su presente como jugador. “Me mantengo tranquilo, porque sé la calidad de jugador que soy, nunca lo dudé, por más que recibí críticas en su momento. Yo sé que soy el mejor, digan lo que digan. Yo me la creo y así me critiquen o me tiren mala vibra, de la cabeza estoy muy bien, así que eso es lo importante”, sostuvo.





¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Fluminense por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el miércoles 3 de abril desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en los servicios de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming a través de Star Plus.

Posteriormente, los victorianos tendrán que enfocarse nuevamente en la Liga 1 Te Apuesto, ya que afrontarán un calendario bastante apretado. Tras el duelo con el ‘Flu’, los ‘blanquiazules’ visitarán a Carlos A. Mannucci por la décima jornada del Torneo Apertura 2024. Este encuentro está pactado para el sábado 6 de abril desde las 5:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Mansiche y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de GOLPERU.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO