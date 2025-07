Universitario de Deportes entra en una etapa clave de su proceso institucional. La SUNAT oficializó la relación de los seis postulantes que competirán por convertirse en el nuevo administrador del club, en donde resaltan nombres ya conocidos en los últimos días, pero otros que han generado sorpresa a más de uno. La decisión se dio tras evaluar las listas de trabajo presentadas por cada candidato, validando únicamente aquellas que cumplieron con todos los requisitos exigidos. Con ello, se abre la recta final hacia la elección de la próxima administración temporal del cuadro crema.

El martes 22 de julio era la fecha límite para que todos los interesados, en ocupar el puesto que dejó Jean Ferrari, presenten los documentos correspondientes a la postulación donde darían a conocer también la lista de trabajo que los acompañaría por el periodo establecido.

Es así que, la SUNAT, tuvo un par de días para realizar la evaluación correspondiente de dichas primeras postulaciones. Frente a esto, fueron solo seis, de los casi 30 que se presentaron, los que terminaron por cumplir con absolutamente todo lo demandado en el primer aviso oficial de la superintendencia.

SUNAT oficializó candidatos que siguen en pelea por el puesto a administrador de Universitario. (Foto: sunat.gob.pe)

La candidatura de Franco Velazco Imparato

Franco Velazco, abogado de Universitario de Deportes, anunció oficialmente su postulación al cargo de administrador del club crema en reemplazo de Jean Ferrari, con una propuesta de seguir con la línea que ya se maneja actualmente, sin cambiar ni las formas ni los miembros que la conforman.

Según dio a conocer el propio Velazco, su equipo de trabajo lo conforman personas vinculas en el presente al club: Álvaro Barco (director deportivo), Antonio García Pye (gerente deportivo), Nancy Corzo (gerente de administración y finanzas), Daniel Amador (gerente de marketing y comercial) y Adrián Gilabert (gerente legal).

Franco Velazco, con el trabajo que ya ha venido haciendo en los últimos años junto a Jean Ferrari, se ha convertido en el candidato favorito de los hinchas ‘cremas’. Sin embargo, hay que recordar que la decisión pasará completa y absolutamente por la superintendencia nacional de administración tributaria.

Franco Velazco postulará para ser administrador de Universitario de Deportes. (Foto: Agencias)

Miguel Ángel Torres entre dudas y cuestionamientos

El exfutbolista ‘merengue’, será otra de las opciones para ocupar el cargo de administrador. Torres presentó los documentos requeridos y también ha mostrado su afán por llegar al cargo. En entrevista con La República contó sobre su pasión por el club crema, sumado a algunas propuestas en lo que sería su gestión.

“Estoy preparado para debatir con argumentos y responder cualquier inquietud de manera frontal. No me afecta la guerra digital. Vamos a ganar la administración temporal con capacidad, seriedad y un gran equipo. Porque este club lo merece”, contó al respecto.

A pesar de que no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema y que, muchos preguntaron sobre el equipo de trabajo que presentaría, finalmente se reveló que estará acompañado de Jorge Artola (director legal), Francisco Gallo (director de finanzas), Hernán Barros (gerente de reestructuración financiera), Mario Ramos (director de marketing y comunicaciones) y Juan José Oré (director deportivo de menores).

Miguel Ángel Torres se postulará para reemplazar a Jean Ferrari en la administración de Universitario. (Crédito: Facebook).

Desde México, el interés de Eduardo López Villarreal

Nacido en Zacatecas, Eduardo López Villarreal es un ex-futbolista mexicano que jugó como mediocampista. A los 27 años, anunció su retiro en 2019 y ese mismo año se convirtió en entrenador de los Borregos Campus Zacatecas. Luego de la compra que el Grupo ISLO le hizo al Grupo Pachuca, por el Mineros de Zacatecas, se convirtió en el nuevo vicepresidente del club.

Siendo ahora el representante visible del Grupo ISLO, el mexicano fue tajante en dejar su postura sobre lo que quiere con Universitario. “El corporativo que tengo detrás me hace fuerte para comercializar mejor al plantel, pero jamás pensando en comprar el club o en ser acreedor. Nosotros llegamos a sumar, a sostener la competencia que se está generando. Quiero dejar muy en claro que llego porque quiero ser parte de la familia, y llevar a la ‘U’ donde merece”, indicó en L1 Max.

A él lo estarán acompañando, según lo que comentó en una carta abierta publicada en sus redes sociales: Carla Beltrán, experta legal con 25 años de experiencia en derecho concursal; Faber Toro, sólido en administración y finanzas; Natali Alcazaba, especialista en contabilidad corporativa; Alexandra Pérez, en marketing y desarrollo comercial; y Luis Gil, en dirección deportiva.

Eduardo López Villarreal se postuló como candidato a la administración de Universitario. (Foto: Deportrece)

Reynaldo Moquillaza en completa soledad

Ex tesorero de Universitario de Deportes en los años 2000, también se presentó como una de las opciones para tomar el cargo en esta nueva etapa del club. Si bien, muchos cuestionaron una posible cercanía con Gremco, el contador salió de inmediato a aclarar dichos argumentos.

“Quiero aclarar que dicen tantas cosas falsas sobre mi persona. Dicen que yo quiero vender los bienes de la “U”. Imposible, eso es falso. A mí no me conoce la gente de la “Trinchera” de hoy, pero me conoce la gente que la conformó. Salen a decir impresentables a mencionar que doy hombre de Gremco y no lo soy", indicó en entrevista con Líbero.

Por otro lado, algo que sorprendió a muchos es que se ha presentado completamente solo a la candidatura, pues asegura que de ser elegido continuará con el mismo equipo de trabajo. “Yo voy solo, siento que todos deben seguir. Si entro con una lista debo despedir y pagar las indemnizaciones generando gastos, por eso quiero continuar con todos los que están trabajando para hacer un gran trabajo en la U”, concluyó.

Reynaldo Moquillaza también quedó dentro de las posibles opciones para el puesto. (Foto: Líbero)

El regreso de Raúl Leguía

Un viejo conocido para los ‘cremas’, llegó al equipo de la administración de la ‘U’ en 2015 tomando las riendas de la institución, a través de la empresa Solución y Desarrollo Empresarial SAC. Leguía integró el equipo gestor de la administración provisional hasta el 2016, siendo posteriormente sucedidos por Carlos Moreno.

En 2019 volvió a ser parte de la administración. Durante la segunda gestión, en la que volvió a participar su hermano Humberto Leguía cumpliendo el principal cargo, Jean Ferrari desempeñó la función de gerente deportivo. Pese a que se cuestionaba sobre si sería elegible por haber tenido un cargo en la ‘U’, la SUNAT le dio el visto bueno porque en su momento fue gerente general, mas no administrador.

Si bien no se han revelado los nombres que lo acompañarán, el periodista Gustavo Peralta confirmó que su hermano no estará presente. Sin embargo, si habrá gente que ya trabajó con él en sus procesos anteriores en el conjunto ‘crema’.

Raúl Leguía busca volver a tener un cargo en el cuadro de Universitario. (Foto: Andina)

Una sorpresiva aparición de Marvin Arismendi

El hombre que ha generado intriga por meterse a dicha lista, es la del contador arequipeño Marvin Arismendi. No se conoce mucho de sus plan de trabajo, ni de las personas que lo acompañarán, pero dentro de los puestos que ostenta en la información pública es que es presidente de la Asociación de Empresarios ECO METS del Valle de Tambo.

¿Cuándo se elegirá al nuevo administrador?

Según el comunicado de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el proceso de selección del nuevo administrador tendrá un plazo máximo de 15 días calendario para su elección desde que se termina la aceptación de candidatura. Por esta razón, en los primeros días de agosto podría haber novedades del reemplazo de Jean Ferrari.

TE PUEDE INTERESAR