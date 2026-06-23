Universitario de Deportes sigue reforzando su plantel para la segunda parte de la temporada y tiene asegurada la incorporación de Adrián Quiroz. El volante nacional dejó la concentración de Los Chankas y en las próximas horas se sumará al cuadro crema.
De acuerdo con información corroborada por Depor, Adrián Quiroz entrenó hasta la tarde del último lunes con el conjunto andahuaylino. Tras culminar la práctica, el mediocampista se despidió de sus compañeros y del comando técnico, quienes le desearon éxitos en este nuevo reto de su carrera profesional.
Asimismo, el futbolista Adrián Quiroa emprendió viaje este martes con destino a Lima para cerrar los últimos detalles de su incorporación a Universitario de Deportes.
El regreso de Quiroz tiene un significado especial, ya que el mediocampista se formó en las divisiones menores de Universitario y llegó a debutar oficialmente con el primer equipo en 2019, durante la Copa Bicentenario. Ahora, varios años después, volverá a vestir la camiseta crema con la misión de ganarse un lugar en el plantel principal.
A sus 24 años, Quiroz llega procedente de Los Chankas, club en el que logró consolidarse y destacar por su despliegue, dinámica y capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo. Gracias a su gran rendimiento durante la temporada 2026, el volante recibió su primera convocatoria a la selección peruana absoluta, con la que ya disputó encuentros amistosos, confirmando así el mejor momento de su carrera profesional.
Su llegada a Universitario representa un importante salto en su trayectoria y la oportunidad de demostrar, en el club donde se formó, toda la evolución futbolística que ha mostrado en los últimos años.
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