Ricardo Bochini volvió a referirse al fútbol peruano durante una entrevista concedida al periodista Gustavo Peralta en Estados Unidos, donde acompaña a la selección argentina en el Mundial 2026. El histórico exvolante de Independiente de Avellaneda habló sobre los vínculos que mantiene con exfutbolistas nacionales y también destacó la historia de un importante club de la Liga 1.

El exmediocampista fue consultado sobre la posibilidad de haber tenido una mayor cercanía con Alianza Lima debido a su relación con varios referentes blanquiazules. Sin embargo, sorprendió al señalar que también guarda un gran respeto por Universitario de Deportes, institución a la que recordó por su histórica final de la Copa Libertadores de 1972 frente a Independiente.

“No, no, pero Percy (Rojas) era de Universitario, Universitario también fue un gran equipo, que en el año 1972 jugó a la final con Independiente, una final muy dura, muy brava, y bueno, Universitario también era un equipo que jugaba muy bien al fútbol”, expresó para las cámaras de L1MAX.

Bochini también aprovechó la conversación para resaltar la identidad futbolística que, a su criterio, siempre ha caracterizado al balompié peruano. Además, consideró que el rendimiento de una selección depende de las generaciones de futbolistas que aparecen en determinados momentos.

“Pero en Perú siempre, creo, se trató de jugar muy bien al fútbol, tiene esa idea, y a mí siempre me gustó. Lo que pasa es que a veces aparecen jugadores para la selección, son etapas, baches, y hay veces que salen camadas de grandes jugadores, se encuentran en una selección y se puede hacer buen mundial, como fue el del 70”.

En otro momento de la entrevista, el ídolo de Independiente recordó con cariño a los futbolistas peruanos con los que compartió vestuario durante su carrera profesional y reveló que todavía mantiene contacto con algunos de ellos.

Ricardo Bochini Ídolo de Independiente | (Foto: Difusión )

“La verdad que es una alegría hablar con toda la gente de Perú porque tuve grandes compañeros.. Percy Rojas, Eleazar Soria, Chupete Quiroga y Franco Navarro. Esos fueron los jugadores peruanos con los que me tocó jugar”.

Finalmente, Bochini contó que en los últimos años ha podido conversar nuevamente con Franco Navarro y también con la esposa de Percy Rojas, a quienes aprovechó para enviarles un afectuoso mensaje.

“He hablado en el último tiempo con Franco Navarro y luego con la mujer de Percy. Les mando un fuerte abrazo a todos ellos”.

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