Luego del partido entre Universitario de Deportes y la Universidad César Vallejo, más de un hincha en Ate sentía que en la pizarra de Fabían Bustos faltaban algunas piezas. Bueno, casi 24 horas después desde el club merengue confirmaron la llegada de Jairo Concha, quien finalmente se pondrá la camiseta merengue para el centenario: su contrato es por tres temporadas. El volante nacional, quien jugó en Alianza Lima entre las temporadas 2021 y 2023, llega con todo para luchar por el bicampeonato en la Liga 1 y hacer un gran papel en la Copa Libertadores.

A través de sus redes sociales, la institución merengue compartió la presentación del jugador, con el fondo de la imagen del máximo ídolo del club, Lolo Fernández. Además, en el post se encuentra el siguiente mensaje: “Los sueños se hacen realidad”. Cabe señalar que el mediocampista defenderá a su tercer equipo en el campeonato peruano: jugó por la Universidad San Martín y luego llegó a La Victoria.

Es preciso señalar que el mediocampista nacional estuvo analizando ofertas del exterior para continuar con su carrera profesional, pero su entorno consideró que llegar al actual campeón del fútbol peruano será -sin duda alguna- una ventana importante. Ojo, con la Selección Peruana tuvo participación en los amistosos ante Panamá y Jamaica, en el 2022 (bajo el mando de Ricardo Gareca).

Minutos antes Edison Flores habló sobre la posible llegada de Jairo Concha a Ate y esto fue lo que mencionó: “Siempre va para adelante, es un jugador que siempre la quiere. Todos saben sus virtudes y él tiene que decidir de la mejor manera. Es un reto grande, tiene que estar mentalmente preparado para lo que viene”. Respecto a cómo se acoplaría en la pizarra de Fabián Bustos, esto añadió ‘Orejas’: “Se va a tener que ganar el puesto. Todo jugador se puede adaptar a una idea”.

Pero el plantel de Ate aún no está cerrado, ya que Christofer Gonzales es otro de los nombres que podría llegar en los próximos días. Para que la ecuación se dé, ‘Canchita’ tendrá que desvincularse de Al Adalah (club de la segunda división de Arabia Saudita), elenco que exigirá que pague una penalidad por rescindir su contrato. Si bien la transacción no es sencilla, no se descarta que haya un acuerdo final con Universitario de Deportes.

El fixture de Universitario

Universitario de Deportes iniciará el camino hacia el bicampeonato en Trujillo, ciudad en la que se verá las caras con Carlos A. Mannucci por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, luego de que se confirme el fixture del certamen local por parte de los organizadores. Cabe destacar que la última vez que los merengues fueron al estadio Mansiche para medir fuerzas con los carlistas, el resultado fue 2-0 favorable a los locales, quienes llegaron al triunfo con un doblete de Matías Succar. Aquella noche, Matías Di Benedetto y Rodrigo Ureña fueron expulsados.

Con relación al clásico del fútbol peruano, se dará en la tercera jornada de la competencia, siendo Universitario de Deportes el que jugará en condición de visitante contra Alianza Lima. Ojo a un detalle, al estar el estadio Alejandro Villanueva suspendido por los hechos ocurridos en la final de 2023 entre los ‘compadres’, el duelo se llevará al Estadio Nacional.

Otro encuentro importante que tendrá que afrontar el elenco de Ate será el de la fecha 4, cuando tenga que recibir a Melgar en el estadio Monumental de Ate. Con relación al encuentro con Sporting Cristal, tendrá que esperar hasta la decimoquinta jornada, siendo los celestes locales en esa oportunidad.

Fiesta completa en la ‘Noche Crema’

Si bien Universitario de Deportes está concentrado en los trabajos de pretemporada, no descuida ni un solo detalle de lo que será la Noche Crema 2024 (se jugará ante Coquimbo Unido), una de las ediciones más especiales por ser en el año de su centenario. En ese sentido, el cuadro ‘merengue’ anunció la lista de artistas que se presentarán en el esperado concierto, a realizarse en el Explanada Sur Estadio Monumental U Marathon. Además, señaló que las entradas ya se pusieron a la venta.

El próximo sábado 20 de enero se realizará el evento más esperado por los hinchas ‘cremas’. Luego de la presentación oficial del plantel para afrontar la temporada 2024, la multitud gozará de un espectacular concierto que tendrá como invitados especiales a los artistas Diego Torres y Raúl Romero. También estará la popular orquesta de cumbia Hermanos Yaipén.

Para el evento musical, Universitario ha puesto en venta entradas para los sectores General y Vip. El primero tiene un costo de 70 soles (56 soles para los socios adherentes) y el segundo tiene un costo 100 soles (80 soles para los socios). Según las bases, la venta es solo por la web y como máximo se pueden adquirir cinco entradas por cliente.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO