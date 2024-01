Quedan poco más de diez meses para que el vínculo que une a Luis Advíncula con Boca Juniors llegue a su fin. Sin embargo, las dos partes han expresado su deseo de continuar trabajando de la mano, aunque un pedido del futbolista de la Selección Peruana podría tomar tiempo en ser aceptado por el consejo deportivo Xeneize. A propósito de ello, Horacio Rossi -agente de nuestro compatriota- detalló la principal solicitud del lateral derecho que se ganó un lugar en el corazón del hincha de uno de los equipos más populares y ganadores de Argentina. Por ejemplo, en la última temporada también jugó como extremo y fue goleador del equipo en la Copa Libertadores.

“Hay que sentarse a hablar, más por el rendimiento que mostró en la Copa Libertadores. Tiene tres años por delante al máximo nivel. Aún tiene diez meses de contrato, tiene 33 años y, como todo jugador con una carrera útil, con fecha de caducidad, quiere sacarle el mayor rendimiento”, sostuvo el representante de ‘Bolt’ en diálogo con TyC Sports.

Si bien este factor podría ser determinante en la decisión final de la renovación de Luis Advíncula por Boca Juniors, Rossi sabe que -tal vez- el que más pese termine siendo el sentimental, ya que el futbolista incaico ha desarrollado un importante cariño por la azul y oro.

“Estoy al corriente de que Boca Juniors tuvo días intensos, pero yo tengo muy buena relación y muy buen diálogo con todos. Luis (Advíncula) está feliz en el club, pero esto es una cuestión de las dos partes interesadas”, declaró el profesional encargado de velar por el futuro del también lateral derecho de la Selección Peruana.

Por otro lado, el representante de Luis Advíncula confirmó que no ha tenido la oportunidad de reunirse con los que toman las decisiones en Boca Juniors, ya que la apretada agenda ocasionó que las charlas no se puedan dar. A pesar de ello, ve con buenos ojos la posibilidad de que el lateral continúe en La Bombonera.

“Todavía no tuvimos la oportunidad de sentarnos a charlar, pero no me cabe ninguna duda que tanto la institución como el Consejo y Riquelme lo van a tener en cuenta. Nosotros nos vamos a reunir con Raúl o Marcelo, no necesariamente con Román”, concluyó el agente del deportista nacional.

La oferta que Boca Juniors rechazó por Advíncula

El periodista Emiliano Raddi de ESPN Argentina compartió más detalles de la oferta que el equipo de Tiago Nunes (Botafogo) le hizo a Boca Juniors por Luis Advíncula. Según la citada fuente, el ‘Fogao’ presentó dos propuestas por el jugador nacional, ambas contestadas con un rotundo “no” por parte del club ‘Xeneize’.

“Boca rechazó la segunda oferta del Botafogo por Advincula. En ambas ocasiones, Boca contestó que no le interesa negociarlo. El jugador tiene contrato hasta diciembre de 2024, y en el ‘Xeneize’ le quieren renovar el vínculo, pero aún no han comenzado las negociaciones”, señaló Raddi.

La oferta del Botafogo, que rondó los 1.2 millones de dólares por el pase de Advíncula, no logró persuadir a Boca Juniors. El club brasileño mostró un interés significativo, ofreciendo al lateral peruano un contrato de tres años, algo que resulta atractivo debido a la edad del jugador (33 años).

La temporada 2023 de Advíncula en Boca Juniors

Si bien la temporada de Boca Juniors no fue la esperada, Luis Advíncula fue de los más regulares del plantel y a lo largo del 2023 tuvo varios pasajes de grandes actuaciones, tanto jugando de lateral como extremo, una posición que lo acercó más al gol de la mano de Jorge Almirón.

Así pues, el peruano completó un total de 39 encuentros jugados –contabilizando todos los torneos disputados–, registrando cuatro goles y cuatro asistencias. Un dato no menor es que fue el goleador ‘Xeneize’ en la Copa Libertadores, ya que todos sus tantos los marcó en dicho torneo, incluyendo uno en la final frente a Fluminense.





