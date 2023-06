La noche del martes, el mundialista con la selección peruana en Rusia 2018, Edison Flores, desfiló por los pasillos del estadio Monumental de Ate para estampar su firma con el equipo de sus amores por todo el Torneo Clausura y el año del Centenario (2024) tras llegar a un arreglo por su préstamo con Atlas mexicano, equipo que ya no lo tenía en sus planes futbolísticos y lo había declarado transferible. Lo más probable es que, este viernes sería oficializado el regreso del hijo pródigo de la ‘U’ por parte del club a través de sus redes sociales. Eso sí, desde México, diversos periodistas aztecas a través de tuits daban por hecho que Piero Quispe era parte de la negociación del préstamo de ‘Orejas’ Flores al equipo crema; sin embargo, Depor conoció que dicha información es totalmente falsa.

El jugador número ‘30′ de Ate todavía no se moverá del fútbol peruano. Eso sí, es seguido por clubes mexicanos y de la MLS, pero todavía no hay ofrecimiento formal. Son simples sondeos. La idea de Universitario de Deportes es venderlo al exterior pero a través de un club serio que involucre un proyecto futbolístico con un presente alentador. Lo mismo sucede con el lateral extremo zurdo Nelson Cabanillas, otro de los valores regulares en el once del técnico uruguayo Jorge Fossati.

El pedido del ‘Flaco’ a su directiva es que nadie se mueva de la actual plantilla hasta acabar el Torneo Clausura, salvo que no se llegue a una ampliación de contrato con Celaya de México por el préstamo de Jordan Guivin, quien no es tomado en cuenta y busca continuidad en otro club.

Ya están en Bogotá y dudas en el enganche

Apenas el plantel de Universitario de Deportes liderado por el técnico uruguayo Jorge Fossati cruzó el umbral del aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, tras vuelo de cuatro horas desde Lima, decenas de hinchas cremas le dieron una calurosa bienvenida entre aplausos, cánticos, selfis y pedida de autógrafos.

Los de Ate esperan retribuir el cariño del universo crema esta noche (9:00pm) a través de un triunfo ante Independiente Santa Fe de Colombia por la quinta jornada del grupo ‘G’ de la Copa Sudamericana.

Eso sí, el equipo del ‘Flaco’ necesita imponer condiciones para ganar y no alejarse del líder momentáneo Goiás de Brasil, rival que le lleva un punto de diferencia (8 unidades), ya que están luchando por clasificar a octavos de final del torneo internacional.

Reto histórico

La ‘U’ tiene una cuenta pendiente por saldar en tierras ‘cafeteras’. En trece partidos jugados con equipos de dicho país, perdieron diez y empataron tres. Es decir, nunca ganaron en torneos internacionales. ¿Romperán la racha? Vamos que se puede.

En lo futbolístico, la única baja por suspensión es la del ‘Tano’ Di Benedetto, aunque viajó en el chárter. Marco Saravia tomará su lugar, mientras hoy se despeja la duda si va Piero Quispe u Horacio Calcaterra desde el ‘vamos’.

