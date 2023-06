En Universitario de Deportes pensaron lo peor tras ver las imágenes que se viralizaron en redes sociales en plena trifulca entre los jugadores cremas y de Goiás en la boca del túnel en el Estadio Da Serrinha, el pasado martes 23 de mayo. Y es que, al futbolista de Ate se le ve en el tumulto repartiendo golpes fue al defensor paraguayo Williams Riveros.

Es más, corrió el rumor que recibiría un drástico castigo; sin embargo, no sucedió. “Se abrió un expediente de investigación, pero hasta ahora no hemos recibido una documentación de sanción”, dijo el gerente deportivo crema Manuel Barreto.

Eso sí, la baja futbolística para el partido ante Independiente Santa Fe de Bogotá será el defensa argentino Matías Di Benedetto por acumulación de tarjetas amarillas.

Viajan a Bogotá por la ‘Suda’

Con el desayuno bajo el brazo y las maletas cargadas de ilusión, la delegación de Universitario de Deportes viaja este miércoles (9:30 am) a Bogotá para enfrentar el jueves a Independiente Santa Fe de Colombia por la quinta jornada del grupo ‘G’ de la Copa Sudamericana, donde el objetivo es ganar para asegurar su clasificación a octavos de final.

Para este encuentro, el técnico uruguayo Jorge Fossati podrá contar con el ida y vuelta del pulmón de la medular, el argentino Martín Pérez Guedes, quien se recuperó de un dolor estomacal que lo marginó del último partido ante Cusco FC en el estadio Monumental, el pasado viernes.

Otro de los jugadores que vuelve al once inicial será el volante de primera línea Rodrigo Ureña. El chileno no arrancó ante los cusqueños, solo tuvo minutos. En ofensiva, el ‘Flaco’ mantendrá al enganche Piero Quispe en la generación de fútbol. Eso sí, todavía no define al compañero en el ataque de Alex Valera. ¿Emanuel Herrera, el ‘Tunche’ Rivera o Luis Urruti? Hoy lo define previo vuelo a Colombia.

‘Orejas’ por firmar

Universitario de Deportes guardaba celosamente la oficialización del regreso de ‘Orejas’ Flores al equipo de sus amores. Pero desde México, el presidente del Atlas, José Riestra, confirmó lo adelantado por Depor. Las tres partes involucradas (Atlas, Édison Flores y Universitario de Deportes) llegaron a buen puerto en la negociación por el mundialista: año y medio de préstamo. Es decir, el Torneo Clausura y el año del Centenario (2024). “El jugador hizo un esfuerzo, al igual que Atlas y Universitario. Hay un arreglo. Tiene tres años de contrato con nosotros”, dijo el titular de Atlas a RPP.

Horas más tarde, el gerente deportivo crema, Manuel Barreto, compartió su postura. “Estamos en medio de una negociación. Cuando los acuerdos se firmen, ahí se puede profundizar”. Depor conoció que ‘Orejas’, quien por la mañana entrenó en la Videna, por la noche habría desfiló por las oficinas de la ‘U’’ para estampar su rúbrica. En cuestión de horas se hará oficial. Posiblemente se haga al regreso del primer equipo de Bogotá, después de enfrentar este jueves a Santa Fe por la Copa Sudamericana.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR