Y es que Piero Quispe ya se encuentra recuperado de su lesión en la rodilla, la cual lo alejó de las canchas por tres partidos (dos del torneo local y el otro de la Sudamericana), por lo que podría ser tomado en cuenta otra vez para la oncena titular. Sin embargo, eso implicaría sacar del equipo a Horacio Calcaterra, quien había tomado el lugar del ‘36′ en este lapso.

Como se sabe, ‘Calca’ no ha desentonado las tres veces que ha sido de la partida (frente a Cristal, Boys y Santa Fe de Colombia); por el contrario, fue pieza clave en la mitad de la cancha. Desde que Piero Quispe se lesionó (sufrió un esguince en la rodilla izquierda ante Goiás), el exvolante celeste no ha hecho extrañarlo. Es más, aportó con su experiencia, tuvo actuaciones sobresalientes y sostuvo un nivel a la altura de las expectativas. Por ese presente y a fin de darle continuidad, Fossati analiza mantenerlo entre los titulares, aunque todavía no está definido al cien por ciento.

¿Experiencia o juventud?

Tras la llegada de Fossati a Ate, Piero Quispe recibió la confianza y volvió al equipo titular de la ‘U’. El joven mediocampista de 21 años ha contestado al respaldo del técnico uruguayo con buenos partidos, goles y asistencias. Y es que en los nueve cotejos que ha podido estar bajo el mando del técnico uruguayo, en todos arrancó, dejando en claro que es un jugador clave en su esquema.

Según Sofascore, de sus últimos cinco partidos en cancha, el que mejor desempeño tuvo fue ante Atlético Grau. Quispe tuvo una calificación de 7.7 frente al ‘Patrimonio’, y si bien no asistió o convirtió aquel día, acertó 24 de 33 pases, dio cinco pases claves, tuvo un tiro a puerta, otro desviado, completó cuatro regates, ganó 10 de 12 duelos abajo y uno de uno por el aire.

Sus números con Fossati Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Piero Quispe 9 682′ 2 1

Su lesión impidió que esté ante Cristal, Sport Boys e Independiente Santa Fe, lo que le dio un espacio en el equipo titular a Calcaterra, su habitual recambio en los partidos. En estas últimas dos semanas, Fossati apostó por la experiencia del jugador de 34 años, dada la baja de Quispe, y el conjunto también funcionó, el invicto continuó, los cremas pelean el Apertura y marchan líderes en su grupo de la ‘Suda’.

El ‘10′ de Universitario llegó esta temporada para darle la cuota de experiencia al equipo y con la llegada de Fossati se convirtió en uno de los primeros cambios. Debido a su polifuncionalidad, Calcaterra ha jugado en la mitad de la cancha y detrás de los dos puntas. Con la lesión de Quispe, el excapitán de Cristal cumplió una labor más ofensiva en los últimos tres partidos.

Antes de la ausencia de Quispe, Calcaterra había jugado todos los partidos con Fossati, pero entrando desde el banquillo, por lo que en estas últimas dos semanas recién fue titular con el uruguayo. Frente a Cristal, jugó su mejor partido del torneo local, con un puntaje de 7.8 de acuerdo a Sofascore.

El argentino nacionalizado peruano repartió una asistencia frente a su exequipo, acertó 20 de 25 pases, dio cuatro pases claves, tuvo tres remates desviados. Además, ganó seis duelos de 11 posibles por abajo y dos de tres en el juego aéreo. Contra Boys, también destacó con un puntaje de 7.5; y ante Independiente Santa Fe recibió una calificación de 7.7.

Contra los colombianos, Calcaterra dio 21 de 26 pases acertados, filtró cuatro pases claves, lanzó cinco de ocho intentos de centro, ganó cinco de nueve duelos abajo y dos de dos arriba, convirtiéndose en el temporizador del equipo. El domingo, Fossati tendrá que tomar una decisión, seguir apelando al buen momento de ‘Calca’ en el ‘11′ o volver a poner a Piero Quispe, su titular que por lesión no estuvo. Ambos están aptos y el ‘Flaco’ tendrá la última palabra.

Sus números con Fossati Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Horacio Calcaterra 12 478′ 1 2

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.