A los 4′, los íntimos ya ganaban el partido tras un penal de Andrés Andrade que convirtió por gol. Bryan Reyna fue derribado dentro del área luego de encarar y el ‘Rifle’ la mandó a guardar desde los 12 pasos. Y antes de los 20′, el marcador ya estaba 2-0 tras un cabezazo de Pablo Sabbag, quien aprovechó la mala salida de Heredia para ampliar la cuenta.

Tras el descanso, Alianza no bajó el ritmo y a los 54′ encontró el 3-0 luego de una gran jugada individual de Sabbag. El ‘Jeque’ no renunció a una pelota dividida, salió del área, le dio un pase a Gabriel Costa, quien se asoció con Reyna para celebrar en Matute. Con el marcador resuelto, ‘Chicho’ movió el banco para controlar el partido y quedarse con los tres puntos en casa.

Gol Gabriel Costa para el 3-0 de Alianza vs. Mannucci. (Video: Liga 1 MAX)

Dueño de la banda

Dentro de los fichajes importantes que ha hecho Alianza en la temporada, sin duda el nombre de Bryan Reyna está entre los más destacados. El exjugador de Cantolao se ha adueñado de la banda izquierda y su presencia y desequilibrio generan peligro en arco rival. Erick Perleche y Matías Cortave sufrieron en primera persona las jugadas del extremo íntimo.

Ante Mannucci, Reyna mostró una gran explosividad desde el primer minuto de juego. Encarando a los rivales y ganándoles la posición a punta de velocidad, el extremo izquierdo de Alianza fue clave en el 1-0. Él creó la jugada del penal cuando se metió dentro del área y fue una pesadilla por el lado izquierdo para Perleche, su marcador, y Cortave, zaguero por esa zona.

Y en el segundo tiempo, registró una asistencia luego de una jugada individual de Pablo Sabbag. El colombiano le dio el balón a Gabriel Costa dentro del área, y este se asoció con Reyna para el 3-0. De acuerdo a Sofascore, fue el jugador con mayor puntaje con 8.4, registrando una asistencia, 16 de 17 pases acertados, dos ocasiones de peligro creadas, un tiro a puerta, cinco de seis regates completados y nueve de 13 duelos ganados abajo.

Finos de cara al arco

Alianza logró rápido ponerse arriba en el marcador tras un penal polémico que Andrés Andrade convirtió por gol. La jugada previa fue de Bryan Reyna, quien encaró dentro del área y cayó al sentir el contacto del defensa ‘carlistas’. Más allá de la decisión del árbitro, los íntimos no desaprovecharon la ocasión de ponerse arriba con un ‘Rifle’ que no falló desde los 12 pasos.

Por si fuera poco antes de los 20′, un centro de Ricky Lagos al área, que parecía inofensivo, terminó en el 2-0 para los de Matute. Manuel Heredia salió en falso, no terminó rechazando el balón y Pablo Sabbag de cabeza se anticipó al portero y aprovechó el error del ‘1′ de Mannucci. Dos goles tempraneros, en dos situaciones distintas, con una clara efectividad de los atacantes de Alianza.

La situación no cambió en el segundo tiempo. Alianza no bajó las revoluciones y en pocos minutos volvió a ampliar su marcador. Con una gran jugada de Sabbag y asistencia de Reyna, Gabi Costa puso el 3-0, en un partido donde no estaba mostrando su mejor versión, pero en el área no falló.

Gol de Andrés Andrade para el 1-0 de Alianza vs. Mannucci. (Video: Liga 1 MAX)

Referente de ataque

Pablo Sabbag no solo es garantía de gol para Alianza Lima (lleva seis tantos en 12 partidos), también de creación y peligro de cara al arco rival. El colombiano no solo se queda en el área, se mueve por todo el frente de ataque y Mannucci sufrió los estragos. En Matute, el ‘19′ se encargó de poner el 2-0 tempranero tras un cabezazo en el área y un error en salida de Heredia, y tras el descanso siguió activo.

El ‘Jeque’ estuvo movedizo y el tercer gol llegó por creación suya. Sabbag disputó un balón cerca a la mitad de la cancha, corrió para ganar la pelota y a pura potencia y técnico encaró al rival, lo quebró y asistió a Gabi Costa, quien se asoció con Reyna para el 3-0. Si bien el delantero salió dos minutos después de esa jugada (por Hernán Barcos) fue una de las figuras del equipo.

Según Sofascore, Sabbag recibió un puntaje de 6.9 y registró siete de 10 pases acertados, lanzó un tiro a puerta, otro afuera y tuvo un remate al palo. Además, ganó dos duelos de siete posibles abajo y por arriba ganó uno de dos intentos.

Gol de Pablo Sabbag para el 2-0 de Alianza Lima vs. Mannucci. (Video: Liga 1 MAX)

Inamovible en Matute

Si bien en Belo Horizonte jugó su partido más bajo en cuanto a rendimiento, incluso cometió el penal que Campos terminó tapándole a Hulk antes del descanso, Andrés Andrade logró rectificarse en Matute, manejando los hilos del equipo frente a Mannucci. En el torneo local, el colombiano no ha desentonado y ha sido pieza clave para ‘Chicho Salas, por encima de Christian Cueva, quien aún no encuentra su mejor nivel y estado físico.

Ante los carlistas, el ‘20′ colombiano cobró por gol el penal cometido a Bryan Reyna y abrió el marcador temprano en el partido. Sofascore lo calificó con un puntaje de 7.7, el segundo más alto después de Reyna, y se movió por todo el campo hasta los 75′, cuando fue cambiado por Pablo Lavandeira. De acuerdo a las estadísticas de Sofascore, Andrade registró 32 de 39 pases acertados, dio un pase clave, un tiro a puerta y otro desviado, y ganó cuatro de ocho duelos abajo.

Mapa de calor de Andrés Andrade. (Sofascore)

Dijo presente

Al tener una plantilla tan competitiva como la que tiene Alianza, hay jugadores que no tienen tantos minutos o partidos como ellos quisieran; sin embargo, cuando están dentro del campo tienen que aprovechar al máximo para llenarlo los ojos al ‘Chicho’ Salas. Jairo Concha es uno de ellos. El volante íntimo ha estado lejos del ‘11′ titular por planteamiento táctico, pues el DT íntimo prioriza la marca en la mitad de la cancha con Ballón y Castillo, pero ante Mannucci le volvió a dar la confianza.

El ‘10′ de Alianza fue otro de los puntos altos frente a los carlistas y demostró que puede ser una pieza fundamental para el equipo en el torneo local y lo que resta de la Copa Libertadores. Sofascore, calificó a Concha con 7.6, el tercer puntaje más alto del partido luego de Reyna y Andrade. El exvolante de la San Martín dio 50 de 52 pases, también dejó dos pases claves, completó un centro y ganó nueve de 13 duelos posibles abajo. Jugó hasta los 85′ y fue cambiado por Jesús Castillo.





