¿Era Brenner Marlos el elegido para esta temporada?

La llegada de Tiago Nunes al fútbol peruano nos hizo pensar en una revolución en Sporting Cristal. El técnico brasileño, que llegaba con buenos antecedentes, decidió la no continuidad de los referentes Horacio Calcaterra y Omar Merlo. Trajo a su compatriota Ignacio da Silva para fortalecer la defensa y, hasta el momento, es uno de los mejores del equipo y del torneo en su posición. Como goleador la búsqueda fue minuciosa y Nunes aprobó la llegada de otro brasileño: Gabriel Poveda . El ‘9’ anotó 19 goles en la Serie B de su país, pero no llegó porque no estaba en el presupuesto del club. Poveda actualmente juega en Bolívar de La Paz, equipo donde lleva cinco goles en once partidos. Finalmente, el que llegó fue Brenner Marlos, con números discretos en comparación a Poveda. Marlos hasta la fecha no ha podido marcar la diferencia como extranjero que es. Incluso no es indiscutible en el equipo titular. Incluso en algunos juegos, Tiago Nunes decidió apostar por un once sin ‘9’. Contra The Strongest tuvo hasta dos ocasiones, pero no las supo capitalizar. Y ante UTC le anularon un polémico gol, pero eso no quita el bajo nivel mostrado hasta la fecha.

AÑO DELANTERO PAÍS PARTIDOS GOLES PROMEDIO 2023 BRENNER MARLOS BRASIL 17 3 0.18

¿Por qué se está eligiendo mal al goleador?

Las malas decisiones con respecto a la contratación del ‘9′ extranjero no vienen de ahora. Desde la partida del argentino Emanuel Herrera a finales de 2020, nunca encontró un goleador de esas características . La ‘Maquinaria’ anotó 70 goles en tres temporadas con los celestes, siendo máximo artillero del torneo en 2018 y 2020, años en que Sporting Cristal consiguió sus dos últimos títulos nacionales. Llegaron refuerzos, pero no rindieron lo esperando. El principal motivo, básicamente, fue el presupuesto. Siempre había otros nombres distintos a los que finalmente llegaron. Y los resultados se vieron reflejados en la cancha.

En 2021 llegó el argentino Marcos Riquelme para reemplazar a su compatriota Herrera, quien emigró a Argentinos Juniors de su país. El ‘Pelado’ venía con buenos números del fútbol boliviano, donde fue artillero del Bolívar con 23 anotaciones en 2020. Sin embargo, su estancia en La Florida no fue buena y terminó relegado en el banco de suplentes. Tras su paso por Cristal regresó a Bolivia para jugar en Always Ready, donde anotó 25 goles.

AÑO DELANTERO PAÍS PARTIDOS GOLES PROMEDIO 2021 MARCOS RIQUELME ARGENTINA 27 8 0.30

El argentino Marcos Riquelme terminó el 2021 como titular, pero no trascendió en la final contra Alianza Lima. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec

En 2022 se decidió por el colombiano John Jairo Mosquera, quien había sido goleador del Royal Pari cuando Roberto Mosquera fue el entrenador de ese equipo. Antes de su llegada ya era resistido por la hinchada celeste, ya que esperaban el retorno de Emanuel Herrera, quien había dado el ‘ok’, pero finalmente no recibió la aprobación del técnico. John Jairo Mosquera apenas jugó y se la pasó más lesionado. Se fue antes de que finalice el Apertura y hasta hoy no tiene equipo.

AÑO DELANTERO PAÍS PARTIDOS GOLES PROMEDIO 2022 JOHN JAIRO MOSQUERA COLOMBIA 6 0 0.00

Tras su intrascendente paso por Cristal, el colombiano John Jairo Mosquera no volvió a jugar a nivel profesional.

En lugar de delantero colombiano llegó el ecuatoriano Joffré Escobar, quien venía haciendo goles con San Martín. Su contratación fue casi al cierre del libro de pases y había ilusión. Sin embargo, nunca fue prioridad para Roberto Mosquera y tampoco pudo consolidarse, pese a que anotó algunos goles clave que le permitió a Cristal luchar hasta el final por ganar el Torneo Clausura.

AÑO DELANTERO PAÍS PARTIDOS GOLES PROMEDIO 2022 JOFFRÉ ESCOBAR ECUADOR 18 4 0.22

Es decir, si sumamos la producción de los cuatro delanteros extranjeros que llegaron a Sporting Cristal, tras su último título nacional (2020), anotaron 15 goles. Una cifra demasiado baja para lo que significa tener la responsabilidad de hacer goles. Y si bien las comparaciones son odiosas, el peruano Irven Ávila, que no siempre jugó de ‘9’ en Cristal, hizo 22 en estos últimos tres años .

¿Cuáles han sido los ‘9’ extranjeros con menor producción en Cristal?

En la memoria del hincha siempre está lo reciente. Sin embargo, hay varios futbolistas que pasaron con más pena que gloria por Sporting Cristal. Algunos, incluso, con un nombre a nivel internacional. Como el chileno Juan Carlos Letelier, quien llegó a La Florida tras haber salido campeón con Universitario de Deportes en 1992. El venezolano Luis ‘Cari Cari’ Noriega, con trayectoria en el fútbol argentino y con su selección, tampoco dio la talla tras su llegada en 2000.

En 2013 llegó el uruguayo Jonathan Ramírez. Le decían el ‘Rayo’ porque, aparte de ser técnico, era rápido. Antes había jugado en Nacional de su país y Vélez de Argentina. Llegó con buenos antecedentes para intentar meter a Cristal en la final nacional. Sin embargo, su paso por Perú pasó desapercibido, ya que ni siquiera pudo anotar. También pasó con el brasileño Hugo Alves, a quien le decían el ‘Tanque’ y en su país lo comparaban con el ‘Emperador’ Adriano, quien en ese entonces la ‘rompía’ en Europa y que justamente había salido artillero de la Copa América que se disputó en nuestro país. Posiblemente pocos lo tengan en el recuerdo, ya que apenas anotó un gol en 2004.

Sporting Cristal también tuvo su Cristiano, pero da Silva y con números totalmente opuestos a los de ‘CR7’. El único recuerdo que dejó fue aquel gol que le dio la victoria a los celestes ante Alianza Lima, en Matute. Su compatriota Wesley Brasilia tuvo suerte similar en 2008 y fue opacado por el excelente nivel que mostró el uruguayo Miguel Ximénez. A continuación, te mostramos los promedios más bajos de los artilleros extranjeros que llegaron a Cristal en los últimos 30 años.

El único gol del brasileño Cristiano da Silva prácticamente salvó a Cristal del descenso en 2007. Video: Sporting Cristal

AÑO DELANTERO PAÍS PARTIDOS GOLES PROMEDIO 2013 JONATHAN RAMÍREZ URUGUAY 12 0 0.00 2022 JOHN JAIRO MOSQUERA COLOMBIA 6 0 0.00 2004 HUGO ALVES BRASIL 15 1 0.07 2008 WESLEY BRASILIA BRASIL 16 1 0.07 2007 CRISTIANO DA SILVA BRASIL 11 1 0.09 2006 FEDERICO ÁRIAS ARGENTINA 15 2 0.13 1994 JUAN CARLOS LETELIER CHILE 20 3 0.15 1996 GERSON LENTE BRASIL 13 2 0.15 2001 HERLY ALCÁZAR COLOMBIA 18 3 0.17 2023 BRENNER MARLOS BRASIL 17 3 0.17 2010 DANIEL NÉCULMAN ARGENTINA 11 2 0.18 2014 LEANDRO LEGUIZAMÓN ARGENTINA 17 3 0.18 2020 LUIS NORIEGA VENEZUELA 25 5 0.20 2022 JOFFRÉ ESCOBAR ECUADOR 18 4 0.22 2012 LEANDRO FRANCO BRASIL 18 4 0.22 2017 ROLANDO BLACKBURN PANAMÁ 13 3 0.23 2005 GUSTAVO FIGUEROA ECUADOR 20 5 0.25 2011 LUIS ESCALADA ARGENTINA 7 2 0.29 2021 MARCOS RIQUELME ARGENTINA 27 8 0.30 1997 ANNOR AZIZ GHANA 12 5 0.42





