Todo muy apretado. Previo al inicio de la Liga 1, los tres equipos más populares del Perú se armaron de la mejor manera para buscar un nuevo título nacional en su historial. Lo cierto es que, disputada la fecha 10 del Torneo Apertura, observamos a Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes en lo más alto de la tabla del Apertura. El que sacó mayor provecho de la jornada fue el vigente bicampeón. Los blanquiazules hicieron respetar la casa y derrotaron 2-0 a Cienciano, mientras que los celestes igualaron 1-1 con Deportivo Municipal en Villa El Salvador y los cremas 0-0 con Deportivo Garcilaso en Cusco. En este especial te contamos el panorama de cada uno y sus chances de ganar este torneo.

ASÍ VAN LOS GRANDES EN EL APERTURA

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS PROM ALIANZA LIMA 8 6 0 2 12 7 +5 18 2.25 SPORTING CRISTAL 8 4 4 0 14 7 +7 16 2.00 UNIVERSITARIO DE DEPORTES 9 5 1 3 14 7 +7 16 1.78

El PROMEDIO nos permite tener una idea más clara de las posibilidades de los equipos. La media ideal es tener 2.30, para intentar alcanzar 42 puntos de 54 posibles. Ese puntaje casi asegura una campaña de campeonato. Si nos remitimos al último antecedente, Melgar ganó el Apertura 2022 tras sumar 41 puntos en 18 partidos. Tuvo una media de 2.28. Hoy Alianza Lima es el más cercano a eso porque ha sabido ganar más que sus competidores. Esto reduce las opciones de Universitario, que si bien es cierto está a dos puntos de su ‘compadre’, ya suma un juego más y su producción es la más pobre de los tres. Tendrá que ser muy efectivo en lo que resta del torneo y, además, esperar algún tropezón de los demás.

ÚLTIMOS GANADORES DE TORNEOS CORTOS (Todos pasaron la media de 2.00)

TORNEO GANADOR PJ PTS PROM CLAUSURA 2022 ALIANZA LIMA 18 42 2.33 APERTURA 2022 FBC MELGAR 18 41 2.28 FASE 2 2021 ALIANZA LIMA 17 40 2.35 FASE 1 2021 SPORTING CRISTAL 9 24 2.67 FASE 2 2020 SPORTING CRISTAL 9 23 2.56 FASE 1 2020 UNIVERSITARIO 19 42 2.21 CLAUSURA 2019 ALIANZA LIMA 17 35 2.06 APERTURA 2019 BINACIONAL 17 36 2.12 CLAUSURA 2018 MELGAR 15 30 2.00 APERTURA 2018 SPORTING CRISTAL 15 32 2.13

Alianza Lima: corazón para puntear (18 PUNTOS)

Fue el único de los tres que pudo ganar en esta jornada. Los dos goles de Franco Zanelatto marcaron la diferencia. Ahora, Alianza Lima tendrá 10 partidos de acá hasta el final del Apertura. El equipo de Guillermo Salas tendrá seis juegos en Matute (60%), dos en ciudades de calor (20%) y dos en la altura (20%). Si nos guiamos de los antecedentes, desde que ‘Chicho’ asumió el mando, ganó el 100% de puntos en el Alejandro Villanueva por Liga 1. Si sigue esa tendencia, son 18 puntos que potencialmente tendrá en el bolsillo. En la previa el juego más complicado como local será ante César Vallejo, aunque los ‘poetas’ también tendrán su mente puesta en el plano internacional. El gran reto, sin dudas, es ver cuánto consigue de visita. Tendrá que jugar en Sullana, Tarapoto, Arequipa y Tarma. Plazas donde los locales se hacen fuertes.

COMO LOCAL PJ PG PE PP GF GC DG PTS ALIANZA LIMA 3 3 0 0 6 0 +6 9

COMO VISITA PJ PG PE PP GF GC DG PTS ALIANZA LIMA 5 3 0 2 6 7 -1 9

EL FIXTURE BLANQUIAZUL ALIANZA ATLÉTICO (V)

ACADEMIA CANTOLAO (L)

UNIÓN COMERCIO (V)

CARLOS A. MANNUCCI (L)

FBC MELGAR (V)

DEPORTIVO BINACIONAL (L)

ADT (V)

DEPORTIVO GARCILASO (L)

DEPORTIVO MUNICIPAL (L)*

U. CÉSAR VALLEJO (L)*

*PENDIENTES

Sporting Cristal: ya sabe de remontadas (16 PUNTOS)

A Sporting Cristal le restan 10 partidos para cerrar el Apertura. En su ideal estaba ganarle a Deportivo Municipal en Villa el Salvador, pero en el primer tiempo se quedó con un futbolista menos por expulsión (Jesús Castillo) y estuvo a nada de perderlo. Ahora el equipo de Tiago Nunes tendrá que alternar en la Copa Libertadores y el torneo local, pero tendrá la ventaja que no tendrá que viajar mucho en el corto plazo. Disputará cinco partidos en Lima que justamente son los tres que se les viene tras su fecha de descanso. Igual no serán partidos fáciles, ya que estarán Sport Boys, Universitario de Deportes y César Vallejo. En teoría son 12 puntos los que debería sacar en el Alberto Gallardo, ya que apenas cedió un empate ante ADT. Y el choque frente a la ‘U’ en el Monumental debe marcar un quiebre en su campaña. Igual tendrá que viajar para jugar dos partidos en el calor (Sullana y Tarapoto) y otros tres en la altura (Cajamarca, Huancayo y Juliaca). Cabe recordar que los rimenses son el único equipo invicto del torneo, pero hasta el momento no ha podido sumar de a tres fuera de casa.

COMO LOCAL PJ PG PE PP GF GC DG PTS SPORTING CRISTAL 5 4 1 0 8 1 +7 13

COMO VISITA PJ PG PE PP GF GC DG PTS SPORTING CRISTAL 3 0 3 0 6 6 0 3





EL FIXTURE CERVECERO SPORT BOYS (L)

UNIVERSITARIO (V)

CÉSAR VALLEJO (L)

UTC (V)

CUSCO FC (L)

SPORT HUANCAYO (V)

CIENCIANO (L)

ALIANZA ATLÉTICO (V)

UNIÓN COMERCIO (V)*

DEPORTIVO BINACIONAL (V)*

*PENDIENTES

Universitario de Deportes: sin margen de error (16 PUNTOS)

En el presupuesto de la ‘U’ estaba derrotar a Deportivo Garcilaso en Cusco y así marcar un quiebre a su favor en el torneo. Si bien arrancó bien, la expulsión de Nelson Cabanillas mermó el rendimiento del equipo de Jorge Fossati, que luego tuvo que defender el 0-0. El punto no era lo ideal, pero como se dio el juego, suma. A diferencia de sus rivales por el título, Universitario ya suma un partido más, por lo que su margen de error es menor al de Alianza Lima y Cristal. Esas tres derrotas consecutivas (Comercio, clásico y Mannucci) hoy le viene pasando factura. Sin embargo, su fixture es el más amigable ya que, tras el juego disputado en Cusco, ahora tendrá cinco partidos consecutivos jugando en Lima, de los cuales tres serán en el Monumental. Si le sumamos que no tendrá el trajín de viajar mucho, fuera de su itinerario en la Copa Sudamericana. Como local ganó cuatro partidos y perdió el clásico. Son 12 puntos en donde tendrá que hacer respetar la casa, siendo Cristal el más complejo. El juego con los celestes, sumado a lo que pueda hacer fuera de Lima, será clave para el desenlace del equipo merengue.





COMO LOCAL PJ PG PE PP GF GC DG PTS UNIVERSITARIO 5 4 0 1 12 3 +9 12

COMO VISITA PJ PG PE PP GF GC DG PTS UNIVERSITARIO 4 1 1 2 2 4 -2 4

EL FIXTURE CREMA ATLÉTICO GRAU (L)

DEPORTIVO MUNICIPAL (V)

SPORTING CRISTAL (L)

SPORT BOYS (V)

CÉSAR VALLEJO (L)

UTC (V)

CUSCO FC (L)

SPORT HUANCAYO (V)

ALIANZA ATLÉTICO (V)*

*PENDIENTE

