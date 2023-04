Las gradas medio vacías o medio llenas es cosa del pasado. El estadio Alejandro Villanueva se ha convertido en una experiencia inolvidable para quien tiene la fortuna de ir. Sea o no apasionado del fútbol, se sienta o no identificado con los colores blanco y azul. Ser hincha ya no es un requisito para disfrutar de uno de los mejores espectáculos deportivos del fútbol peruano: disfrutar un partido de un partido de Alianza Lima desde la tribuna.

Intentemos ser lo menos emocionales posibles. llegar a Matute implica llegar a uno de los barrios con mayor índice de delincuencia en Lima y soplarse un tráfico del demonio. Pero qué lugar de nuestra capital no admite ambas características en estos tiempos. Ir al Monumental, al Nacional o al Miguel Grau debe ser lo mismo. La diferencia, si la hay, es mínima.

¿Vale la pena correr el riesgo? El verdadero riesgo de ir a Matute es quedarse con las ganas de volver. ¿Por qué? Sencillamente porque el club ha construido de manera impecable una experiencia alrededor del partido. Los esfuerzos conjuntos del área de marketing y comercial, así como de quienes lideran las riendas de la institución, han convertido al escenario deportivo en un templo donde el hincha -y el no hincha- sencillamente, disfruta de un espectáculo donde el partido es la cereza del pastel.

Antes, es el ambiente, el show de luces, la impresionante iluminación y los juegos artificiales. La atmósfera que rodea el preámbulo de cada juego es similar a la que se vive en cualquier otro espectáculo de entretenimiento de primer nivel. “Ha sabido explotar correctamente lo que el hincha quiere y acorde a los logros deportivos del equipo. Ha ido innovando, porque ha cubierto las necesidades de los hinchas que van al estadio. Eso es importante”, explicaba Carlos Eldredge, exjefe de marketing de Melgar y socio fundador de la Asociación Peruana de Marketing Deportivo, en una nota anterior de depor.com.

Alianza ha sabido cubrir varios aspectos. En el OTT están con Alianza Play, en el show de espectáculos en los partidos han avanzado muchísimo (‘kiss cam’, ‘igualitos’), también con la gastronomía en los estadios”, añade en el informe realizado por el periodista Rogger Fernández, a fines del 2022.

Y es cierto. Alianza Lima se ha convertido en un combo completo. Una experiencia 360 en Matute incluye también la posibilidad de ver a futbolistas protagonistas del fútbol peruano como Christian Cueva y Carlos Zambrano. El producto fútbol es completo: espectáculo dentro y fuera de la cancha.

“Nosotros entendemos que somos espectáculo y entretenimiento. Alianza no solo compite en el campo de juego, en fútbol, también con otros entretenimientos cómo centros comerciales, fines o cualquier otra propuesta que haga que la gente no vaya al estadio. Por eso, lo que estamos haciendo es llevar propuestas para ser un medio de entretenimiento que la gente busque con mayor interés. Brindamos estas experiencias para que el hincha no solamente vaya a Matute a ver al equipo, que es lo principal, sino también pase un momento agradable”, explicaba Diego Montoya, gerente de marketing de Alianza Lima y gran responsable de este éxito blanquiazul en las tribunas; en una entrevista publicada en el diario El Comercio a fines del 2022.

¿Qué es lo mejor? Que si Alianza Lima es el pionero en este gran trabajo del área comercial y de marketing, clubes como Universitario de Deportes y Sporting Cristal le siguen los pasos, con un proyecto que se enfoca en la experiencia del hincha.

