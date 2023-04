De acuerdo a los números, Paolo Guerrero supera a jugadores como Raúl Ruidíaz, Percy Liza y Alex Valera, quienes venían siendo considerados por Reynoso en la selección peruana. Incluso, estos tres últimos estuvieron en la convocatoria del ‘Ajedrecista’ para los amistosos de marzo ante Alemania y Marruecos. En esa lista, faltó el ‘Depredador’, cuya ausencia fue justificada por el técnico nacional en conferencia de prensa. “Veo una evolución constante. Si bien ha jugado poco, lo ves desde que entra a la cancha con unas ganas, las de siempre. Está claro que acá Paolo tiene un lugar y ese lugar se completará por él cuando juegue más minutos y estemos seguros de que más que complicarlo, estemos ayudando”, expresó el DT en su momento. Pero ahora la historia cambió y no habría justificación para no sumarlo.

ÑUB 0-2 RAC (60') - Paolo Guerrero (39 años y 94 días) supera a Wilmer Aguirre (38 años y 360 días) y se convierte en el goleador peruano 🇵🇪 más veterano en TODA la historia de la Copa Libertadores. pic.twitter.com/qjyfVICBrA — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 6, 2023

Solo este año, Paolo Guerrero ha disputado diez compromisos con Racing entre la Liga, Copa Argentina y Copa Libertadores, y anotó en cada una de esas competencias. Es cierto, suma solo tres cotejos como titular; pero ya hizo más goles que Ruidíaz, Liza y Valera. Además, acumula más minutos jugados que los atacantes de Seattle Sounders y Marítimo, y está cerca de igualar el registro del delantero de Universitario. Eso sí, Guerrero solo es superado por Lapadula, cuyo presente en el Cagliari de la Serie B de Italia supera por mucho a la del resto y, sin duda, es el ‘9′ titular que hoy tiene Reynoso en la selección peruana.

Los números de Guerrero vs. el resto de delanteros peruanos este año:

Futbolista Club Partidos jugados Partidos de titular Goles Minutos Gianluca Lapadula Cagliari 12 12 9 1063 Paolo Guerrero Racing 10 3 3 369 Raúl Ruidíaz Seattle Sounders 5 1 1 163 Percy Liza Marítimo 8 3 1 333 Alex Valera Universitario 8 4 2 467 Santiago Ormeño Juárez FC 3 0 0 33

¿Paolo Guerrero debe ser convocado?

Desde lo futbolístico, basta con recordar quién es Guerrero y lo que puede aportar dentro de la cancha a la selección. La mejor versión del delantero peruano se vio camino a Rusia 2018, cuando Ricardo Gareca era técnica de la bicolor y nos clasificó a una Copa del Mundo después de 36 años. En aquella campaña, el ‘Depredador’ jugó 17 partidos, anotó cinco goles y fue uno de los máximos artilleros de ese proceso junto a Edison Flores. Después, camino a Qatar 2022, las lesiones y la falta de continuidad en sus equipos le pasaron factura y perdió el protagonismo que había adquirido años atrás. Apenas jugó 5 compromisos y no marcó; sin embargo, por el bien del colectivo, apareció la figura de Lapadula, quien terminó reemplazándolo de manera efectiva y anotando los goles que hicieron falta.

Ahora, la realidad dice que Guerrero ha levantado su nivel y busca abrirse las puertas hacia una futura convocatoria a la selección. Por características de juego, el delantero de Racing es un ‘9′ con buena definición, juega bien de espaldas al arco, domina ambos perfiles y posee gran juego aéreo. Dichas habilidades lo hacen un atacante complicado para el rival y también pone la valla alta para quienes sí forman parte del universo de Reynoso. Por ejemplo, Lapadula no es un ‘9′ de esas características; pero ha encontrado la manera de responder de acuerdo a lo suyo: buscando el espacio, colaborando en la marca y contagiando al resto de sus compañeros desde la actitud. Con eso, el ‘Bambino’ se ha ganado el puesto en la bicolor y es casi un hecho que será titular cuando inicien las Eliminatorias a Norteamérica 2026.

Por otro lado, están Ruidíaz, Liza y Valera, quienes son los reemplazantes de Lapadula en la selección. La ‘Pulga’ es un jugador rápido con espacios, tiene buena técnica; pero no es completo. Además, ha demostrado una falencia constante en la bicolor, donde no ha podido consolidarse a pesar de las oportunidades que recibió. Liza, por su parte, empieza recién a ganarse un espacio en el grupo que dirige Reynoso; apenas registra dos partidos y necesita sumar más minutos para acercarse a una conclusión. Y Valera sí ha demostrado que puede rendir en la ‘sele’, pero no termina de convencer al actual DT. Con Gareca, el atacante crema era el primero en ocupar el lugar de Lapadula; no obstante, ahora por delante de él están Ruidíaz y Liza, según el propio entrenador.

Lo que sí resulta un hecho es que la selección necesita de todos para las próximas Eliminatorias. Si Guerrero está bien físicamente y destaca como lo viene haciendo en Racing, su convocatoria debería caer por su propio peso. Más allá de la edad (39 años), Reynoso sabe que debe sumar a sus mejores armas para dichos partidos y el ‘Depredador’ puede resultar útil en algún momento. Es más, desde la interna del grupo ven con buenos ojos el retorno del ‘9′. “Creo que las puertas están abiertas para todos y tampoco podemos darnos el lujo de dejar fuera a un jugador de esta categoría”, expresó hace poco Miguel Trauco. ¿Reynoso lo convocará o morirá en su propia ley? El tiempo tendrá la respuesta.

