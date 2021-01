Los hinchas de Universitario de Deportes vivieron semanas de bastante incertidumbre ya que estaban a la expectativa de conocer al nuevo ‘10′, al nuevo ‘9′ y a la nueva ‘piel’ que vestirán los cremas esta temporada donde intentarán quedarse con el título de la Liga 1 y hacer una buena campaña en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con respecto al ‘10′, este martes, el cuadro merengue anunció la incorporación del uruguayo Hernán Novick, quien acaba de firmar contrato por un año con el cuadro que dirige Ángel Comizzo y se incorporará a los entrenamientos lo más pronto posible, luego de haber cumplido con la cuarentena obligatoria establecida por el Estado Peruano.

Por otro lado, con respecto a las nuevas ‘pieles’, estas fue presentada a todos los hinchas y ya se encuentran a la venta en la web de Marathon. Cabe precisar que, a diferencia de los años anteriores, la camiseta principal de los jugadores lleva un detalle especial en la parte superior del pecho, con líneas guindas. Asimismo, la camiseta alterna sorprendió a muchos al ser de color verde oscuro.

Camiseta de jugador. (Foto: Marathon)

Camiseta alterna de jugador. (Foto: Marathon)

Camiseta 2 de arquero. (Foto: Marathon)

Camiseta 3 de arquero. (Foto: Marathon)

Camiseta de arquero. (Foto: Marathon)

El ‘9′ de Universitario de Deportes continúa siendo una interrogante para toda la hinchada pues, hasta el momento, el club no ha anunciado la incorporación del centro-delantero que está buscando. Sin embargo, en una entrevista reciente, el gerente deportivo crema, Francisco Gonzáles, precisó que “el ‘9′ que ocuparía la última plaza de extranjero podría estar jugando en su Liga hasta este mes, así que no tendría problemas en el aspecto físico”. Además, el directivo agregó que llegaría justo a tiempo para los torneos en Perú, motivo por el cual no hay mucha premura en ya tenerlo en Lima a las órdenes de Comizzo.

Uno de los nombres que sonó para reforzar el ataque crema es Joaquín Susvielles, delantero de Platense de Buenos Aires, equipo que disputa la Segunda División de Argentina. El atacante de 29 años entusiasma al comando técnico, pero habría que esperar a que termine la competencia.

Francisco Fydriszewski también fue voceado como posible refuerzo para Universitario, pero luego fue relacionado con el Aucas . Sobre esa última posibilidad, Luis Gustavo Soler, director deportivo del ‘Ídolo de Quito’, descartó por completo la incorporación del argentino el último jueves. Hay prisa por definir al refuerzo, aunque saben que llegará a tope para vestir la camiseta crema.

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima: Carlos Bustos aclara los rumores sobre el fichaje de Kevin Quevedo para esta temporada