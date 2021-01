Desde que terminó la temporada 2020, Roberto Mosquera y la directiva de Sporting Cristal se pusieron las pilas para intentar fichar a talentos que lleguen a La Florida para reforzar el plantel para intentar pelear la Copa Libertadores 2021, así como conseguir el bicampeonato en el torneo peruano. La meta es así, aunque saben que el camino no será nada fácil para los celestes.

En el arco, la sorpresa fue Alejandro Duarte, quien vuelve al fútbol peruano después de tres temporadas en el extranjero. El golero habló con GOLPERU sobre aquello que lo motivó a estampar su firma con el equipo que actualmente es campeón de la Liga 1.

“Me tocaba tomar una decisión que en lo deportivo sea la mejor. Es muy difícil decirle que no a un club tan ganador, formado y con gente que lleva tantos años peleando por cosas importantes. No fue difícil decir que sí”, señaló Duarte.

En la misma línea, el arquero contó cómo es que fue su primer contacto con el técnico Roberto Mosquera. “Cuando el técnico habla contigo y te dice que quiere contar contigo, es un plus Te hace sentir que hay un interés y el técnico valora lo que puedes aportar con tu juego. Fue transmitirme que quería contar conmigo y cuál era mi idea”, aseguró el golero de Sportivo Luqueño de Paraguay.

Alejandro Duarte la tiene clara y sabe cuáles son los objetivos trazados por la escuadra celeste de cara a la temporada 2021. “Pensamos en que tenemos dos torneos muy duros. La Liga1 será muy competitiva y la Copa Libertadores es un objetivo muy grande para la institución. Hay historia en este club y buscamos trascender”, finalizó.

Los elogia: Roberto Mosquera habló de los fichajes que llegaron a Sporting Cristal

Se encuentra ilusionado con el plantel que le han confeccionado para la presente campaña. A diferencia de otros años, Sporting Cristal no se ha debilitado ni cambiado, se ha reforzado en pro del bicampeonato en la Liga 1, como pelear la chance de llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Y frente a esos objetivos, Roberto Mosquera habló de los nuevos elementos que llegaron al Rímac.

“No nos hemos equivocado en el tipo de personas que hemos traído a Sporting Cristal, ahora la idea es que entiendan la metodología de trabajo que aplicamos. Quiero que conozcan el modelo de juego, el estilo y dentro de eso, el sistema que tenemos”, confesó el DT al canal oficial de la institución, con respecto a los recientes fichajes en el mercado de pases de la Liga 1.





