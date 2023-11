Universitario: ¿Qué falta por Yotún, cuál es la situación de Polo y qué se sabe de Ruidíaz?

El vigente campeón del fútbol peruano le ofreció al futbolista un salario que duplica lo que percibe en tienda rimense; sin embargo, el club de La Florida tratará de igualar la propuesta económica para alargar su estadía en el Rímac por un par de años más.

La pelota está en la cancha de Yoshimar Yotún y de su entorno empresarial, ya que Universitario también espera respueta definitiva a la seductora oferta. De no ser favorable, los cremas no harán dramas, voltearán la página y verán otras alternativas en el exterior, pero el sueño por cumplir por los directivos de la ‘U’ es dar el golpe al contratar a Yoshimar Yotún y reforzar su medular con miras al Centenario y la Libertadores. Por otro lado, Depor conoció que Botafogo de Tiago Nunes, su extécnico en Sporting Cristal, tiene en sus planes como refuerzo al volante de primera línea.

RENUEVA LA ‘JOYA’ POR DOS AÑOS

La ‘Joya’ seguirá brillando con la camiseta número ‘24′ de Universitario de Deportes por las próximas dos temporadas tras haber llegado a un acuerdo económico entre su representante y el gerente deportivo crema Manuel Barreto.

Andy Polo, el extremo de gran regularidad en la campaña que coronaron con la estrella ‘27′, era considerado como prioridad para el técnico uruguayo Jorge Fossati para el Centenario y la Copa Libertadores del próximo año. Eso sí, el jugador posee una clausula de salida al exterior ante el interés formal de algún club por sus servicios a lo largo de la temporada. Además contará con una mejora salarial por el objetivo obtenido con los cremas.

Una vez que acaben con la renovación del plantel campeón, la gerencia deportiva en comunicación con el técnico Jorge Fossati agilizará el tema de los refuerzos. Buscan un jugador en casa posición de la cancha, siendo una necesidad un ‘9′ de jerarquía. En el arco, Diego Melián es una alternativa apenas salga su nacionalización.

SE ALEJA LA ‘PULGA’

Raúl Ruidíaz tiene la intención de volver a jugar en el equipo de sus amores para el Centenario, pero hay una razón que, hasta el momento, se lo impide.

Depor se enteró que, el atacante con un año más de contrato con Seattle Sounders tiene un sueldo muy elevado para los intereses de Universitario. Es más, el tema de la clausula de salida a otro club sin ser parte de la franquicia de la MLS no es un obstáculo para la ‘Pulga’, quien podría desvincularse al no ser titular, pero la diferencia salarial son muy distantes. En la ‘U’ no excederán su economía para refuerzos.

