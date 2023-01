Luego de los amistosos de pretemporada en Chile, donde la ‘U’ cayó ante Curicó Unido (1-0) y Ñublense (3-2), desde el comando técnico de Carlos Compagnucci vieron la necesidad de reforzar la zaga central. Les faltaba ocupar el quinto y último cupo de extranjero (ante la caída del traspaso de Bruno Sepúlveda), así que los cremas han decidido apostar por Riveros, con quien la negociación no habría sido tan complicada, pues su club ecuatoriano, el Barcelona, ha señalado que no lo tendrá en cuenta para este año.

Su carrera en el fútbol

El ‘Puyol paraguayo’, como es conocido por su parecido con el defensa español, nació en Asunción en noviembre de 1992 y desde pequeño, según le contó al diario Crónica de su país, limpiaba muebles a domicilio para ganarse unas cuantas monedas. Sin embargo, su futuro estaba en el balompié. Este deporte lo encandiló desde muy joven y en 2010 se probó en el Sportivo Trinidense de Paraguay, donde militó durante tres temporadas.

Luego arribó al Flandria, que juega en el fútbol de ascenso de Argentina, y allí estuvo cuatro años. “En esos momentos en Argentina pasaba hambre y frío y ganaba poco. Pero tenía ganas de cumplir mi sueño de ser futbolista”, dijo en una oportunidad Riveros, en declaraciones difundidas por el diario El Comercio de Ecuador. Después, fue contratado por el Temperley, también de Argentina. Y con este club disputó la temporada 2017-18 de la Primera División del país albiceleste, aunque en esa campaña su equipo descendió.

Tras su paso en tierras gauchas, viajó a Ecuador, donde vivió su mejor momento futbolístico. En el segundo semestre del 2018 fue fichado por el club Delfín. Allí ganó la LigaPro (Seria A) en 2019 y fue subcampeón de la Copa Ecuador 2018-19. Con el ‘Cetáceo’, además, empezó a mostrar sus habilidades de gol, pues en 69 partidos disputados, el central marcó 7 veces y dio 3 asistencias. Se convirtió en uno de los jugadores más buscados en el mercado ecuatoriano y en 2020 arribó al Barcelona de Guayaquil, donde volvió a ganar la Seria A. En el ‘Ídolo’, estuvo dos temporadas y marcó 4 veces en 77 cotejos.

Club País Años Sportivo Trinidense Paraguay 2010-2013 Flandria Argentina 2013-2017 Temperley Argentina 2017-2018 Delfín Ecuador 2018-2019 Barcelona Ecuador 2020-2021 Cerro Porteño Paraguay 2022

Su lío con presuntas apuestas

A fines del 2021, durante su estancia en el Barcelona, a Riveros lo señalaron de haber estado realizando supuestas apuestas en contra del equipo y por ese motivo no estaba mostrando un óptimo nivel. Sin embargo, el presidente del club, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, salió a desmentir públicamente tales versiones. “ Si tuviera una prueba, lo primero que hiciera sería llamar a una rueda de prensa y exponer a la persona involucrada. No hay absolutamente ninguna prueba. A veces del rumor se hace algo oficial, y no es así”, declaró en el canal Leyendas de YouTube, en enero del 2022.

“Se empezaron a hilvanar partidos perdidos. Se empieza a involucrar a jugadores que capaz tuvieron malos niveles. Incluso, se habló de que se iba a modificar el cuerpo técnico. No fue así. Se involucró a un preparador físico, nada que ver. Simplemente, a través de las investigaciones que hemos podido hacer, puedo certificar que no hay una prueba de nada en contra de Riveros”, añadió el alto directivo. Así, zanjó el tema. Riveros, por su parte, también negó que se haya vendido a apuestas. “Me enteré del tema por redes sociales. Yo nunca haría algo así”, aseveró en el programa ‘Marcando Agenda’ de Ecuagol.

Su llegada a Universitario

Para la temporada 2022, ‘Tarzán’ Riveros, como también lo conocen por su melena y aspecto físico, fue prestado por un año al Cerro Porteño de su país natal. Sin embargo, no tuvo una gran campaña. El central solo jugó 8 partidos en el Apertura, y 4 en la Copa Libertadores. Y en el Clausura, solamente estuvo en dos encuentros: ante Tacuary y General Caballero; en esos cotejos, disputó 8 y 1 minuto, respectivamente, de acuerdo a los registros de Transfermarkt. Después, en esa segunda mitad del año, permaneció en la banca o no era convocado.

Como aún tiene contrato con Barcelona de Ecuador, debía regresar este 2023, pero el presidente del club, Alfaro Moreno, indicó que Riveros “no está considerado para este año en el plantel”, por lo que “su representante está trabajando para buscarle un equipo”. Y ese equipo sería la ‘U’. Ya hay un acuerdo verbal y, de concretarse el pase, el ‘Puyol paraguayo’ se sumaría a la zaga central del cuadro crema, junto a Piero Guzmán, José Luján, Marco Saravia y al argentino Matías Di Benedetto, quien también es refuerzo de los estudiantiles en esta temporada.

El guaraní Riveros -quien vale 350.000 euros, según Transfermarkt- llegará con experiencia y puede jugar tanto por izquierda como por derecha en la defensa central. Asimismo, tiene buen juego aéreo. De vestir la crema, buscará campeonar con la ‘U’ y levantar el título nacional, el cual Universitario no gana hace 10 años (la última vez fue en 2013).

Celi defenderá la ‘mica’ de la ‘U’

Además de Williams Riveros, otros de los refuerzos que llegaría a la ‘U’ es Yuriel Celi. El club merengue habría podido concretar un acuerdo con el Hull City de Inglaterra para que el volante de 20 años defienda esta temporada los colores cremas. Para que la cesión se anuncie, primero el Hull City debe formalizar al mediocampista como su nuevo jugador, lo cual se daría pronto (en Carlos A. Mannucci, club donde jugó Yuriel la campaña anterior, solo están a la espera del dinero pactado con el cuadro inglés).

De acuerdo a Liam Rosenior, director técnico del Hull City, el plan para Celi es que sea prestado a algún club y ahí aparece Universitario, que, finalmente, tendría en sus filas al joven peruano. “Es un jugador con gran potencial que ha estado en nuestro radar por buen tiempo. Buscamos fichar jugadores de distintas partes del mundo para desarrollarlos e incrementar su valor. Es un proyecto a largo plazo y, seguramente, será prestado a un club de Perú”, dijo Rosenior hace unos días en BBC. El técnico Compagnucci espera que Celi sea una pieza fundamental en su esquema.

De lograrse su préstamo, Celi ya debería sumarse a los entrenamientos de la ‘U’. Y es que el campeonato peruano arranca este fin de semana con la fecha 2. En un principio, la institución merengue indicó que no se presentaría a la Liga 1 por la medida cautelar que ha interpuesto la FPF sobre los derechos de transmisión del torneo. No obstante, la información reciente señala que el equipo sí jugará la segunda jornada. Ya veremos lo que ocurre.

Yuriel Celi defendió los colores de Carlos A. Mannucci en la campaña pasada. (Foto: Liga 1)

