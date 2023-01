De vuelta a Trujillo, y con la Copa Sebastián Abreu y Jorge Bava en el museo ‘poeta’, el lateral izquierdo charló con Depor para conocer sus impresiones sobre el penal. Además, el chosicano contó que el ‘Loco’ los invitó a su casa en Montevideo, les enseñó su museo, sus trofeos y fotos con personajes ranqueados del fútbol. También destacó la personalidad de su entrenador, el plus que saber llegar al futbolista y conocer hasta las ‘mañas’.

Aplaudió la recuperación futbolística de su compañero Beto Da Silva, muchas veces cuestionado por sus lesiones, y llamó ‘superdotado’ a Carlos Ascues, otro jugador ‘poeta’ que desde el año 2022 levantó su nivel de juego y regresó hasta a la selección peruana de fútbol.

¿Qué tal la gira por Uruguay tras ganar la Copa Sebastián Abreu y Jorge Bava, respectivamente?

Por más que hayan sido amistosos, se ganó y regresamos con la ilusión de hacer buenos partidos. No recordaba que Liverpool de Uruguay estaba por jugar en Copa Libertadores, y que Atlético Tucumán también hizo buena campaña, así que fue un plus. Levantar trofeos fuera de tu país no es fácil. Fueron tres buenos partidos, ya que también se jugó contra Vélez, y el equipo entró en confianza. Eso sí, no hay que pensar que por haber obtenido dos trofeos vamos a mirar por encima del hombro a los rivales de acá, ya que nos pueden terminar pintando la cara y de nada habrá servido el esfuerzo.

¿Qué te pareció el nivel futbolístico de los rivales?

Muy fuertes. Nos ayudó la idea del juego. Con Sebastián Abreu, quien ha venido a ayudarnos a través de conceptos, con trabajo y con la gira que tuvimos en Uruguay, el equipo está respondiendo. Quizá con Universitario no sucedió lo mismo, no es excusa, pero tuvimos tres días libres. Fin de año, hay que ser sincero, no lo íbamos a pasar entrenando, sino disfrutando con la familia, ya que después venía el tema del viaje en Uruguay. No es una Copa Sudamericana ni Copa Libertadores, pero dejar el nombre del país en alto tiene mucha validez. Todo equipo que juega fuera del país representa al Perú.

Ante Liverpool de Uruguay, picaste el balón de penal al estilo Abreu con su selección ante Ghana en el Mundial Sudáfrica 2010...

Sí, a la hora que terminó el partido, nos juntamos. Estábamos tomando agua, y Sebastián Flores, asistente de Abreu, me dijo que abra la tanda de penales. Yo iba de tercer, pero cuando me dijo eso, lo miré y le dije ‘ok’. Entonces, en broma, le dije que habrá que pincharla. Sebastián me dijo: ‘si lo quieres hacer, hazlo, pero si fallas, no vayas a decir que fue idea mía. Si fallas vamos a poner el pecho’. Y es que uno sabe que cuando la ‘pinchas’, y entra, hablarán cosas lindas, pero si fallas, hablarán que uno es irresponsable al patear así. Mil cosas negativas. Observé bien al arquero rival, hablé con Carlos Grados, hizo movimientos y decidí patearlo así, no es la primera vez. También lo he pinchado jugando cosas más importantes. Ya cuando decidí por eso, veo que el arquero se tiró, y pude anotar.

Después del gol hablaste con Sebastián Abreu...

No, ya no. Al día siguiente, Ascues me quiso poner al centro. Decía que yo en honor a Sebastián Abreu iba a patear así, pero no fue eso. Después llegó la alegría, la chacota, me puso al centro, pero no hablamos de eso, todo bien.

Te vino a la mente el gol de Sebastián Abreu con Uruguay a Ghana...

Será un partido para el recuerdo. Patear un penal así no es nada fácil. Hay que tener los cojones bien puestos, más por el contexto, en un Mundial, lo que significó.

Si te animas a repetir el ‘pinchazo’ en la Liga 1, los arqueros estarán atentos...

Habrá que esperar cuando hacerlo. La primera fecha si se da un penal no lo pincharé. Eso sí, no te voy a negar que cuando pateas un penal así es muy lindo. Mientras sean goles, a celebrar, vamos a ver si se da de esa manera. Lo importante es que el equipo pueda ganar.

¿Qué destacas de los trabajos de Abreu?

Hace poco que dejó de ser futbolista, así que tiene ese plus. Tiene buena llegada al jugador, es un punto clave. Se trabaja con intensidad, pero nos estamos adaptando. Sabe llegar al futbolista, también todas las ‘mañas’, ya que ha vivido tanto en el fútbol. Nos dice: ' no quiero santos, pero tampoco bandidos’. Hay que saber los momentos, hacer bien las cosas. Sabe lo que uno como futbolista siente. Además, lo más importante es que nos ha sabido comer la cabeza, el grupo se ha dado cuenta que podríamos ser capaces de hacer buenos partidos en el torneo local y la Copa Sudamericana.

El plus al ser dirigido por el ‘Loco’ despierta otro interés internacional...

Sabemos que es muy reconocido internacionalmente, el plus que tiene. Es ídolo en Botafogo, Nacional, en varios equipos. Ha jugado mundiales. No ha sido cualquiera, sino un goleador. Yo soy hincha, por ejemplo, de River Plate, y lo veía. Sé de la carrera de Abreu. Siempre lo tuve anotado. A veces uno no termina de creer hasta que convives con esos personajes. El otro día (sábado) tuvimos libre y nos invitó a todos a su casa. Tiene un museo. Es asombroso, los recuerdos, las fotos con Maradona, Ronaldinho, Suárez, Forlán, las camisetas. Tenía bien colgada la camiseta del ‘Chorri’ Palacios.

En el último tramo, la César Vallejo decae futbolísticamente, se queda en la puerta del horno...

Yo pienso que es a nivel institucional. Vallejo ha podido salir campeón en los últimos tres años. Los detalles hacen que la Vallejo no pueda salir campeón. Se ve el buen trabajo que se hace, pero faltan esos detalles que hacen que sean una institución más grande. En general siento que el fútbol peruano tiene mucho por mejorar. Yo no comparto cuando se le da tan duro al futbolista peruano. Sé que la gente está harta de ver la indisciplina, pero pasa en todos lados. No me excuso, pero doy ejemplo a muchos, el fútbol peruano va a mejorar cuando las canchas sean A1 en todos lados. En Matute, el Monumental, San Martín, hay buenas canchas, pero de ahí hay que esperar milagros en el resto. Ahora mira la situación de la Liga 1, se ha paralizado, no comienza, eso a nosotros nos retrasa.

Ya que hablaste del tema. ¿Qué te parece los líos televisivos, la postergación de la Liga1, las marchas sociales?

Es lamentable. Es el nivel de nuestra sociedad. Como ciudadanos tenemos derechos a marchar, pero no a robar ni apedrear ambulancias, menos saquear. ¡En qué sociedad vivimos! ¿Apedrear una ambulancia que salva vidas? Mira el punto de ignorancia que vivimos. El fútbol, así como el resto de los deportes, son el reflejo de nuestra sociedad, de lo que pasa en el país.

Con ‘Chemo’ del Solar, la César Vallejo recuperó futbolísticamente a Beto Da Silva y Carlos Ascues, tus compañeros de equipo...

Beto a tenido malos momentos futbolísticos por las lesiones. Ha sido duramente criticado. Me hago la pregunta: ¿Quién quiere lesionarse? Se sufre mucho estando sentido, no creo que haya alguien que goce estando desgarrado. No es fácil. Las lesiones son frustrantes. Siento que han sido muy duros con él. Tiene calidad de sobra. Con Ascues es lo mismo, es un excelente jugador. Ojalá que se de cuenta lo crack que es. Es un superdotado.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR