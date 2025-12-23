Matías Di Benedetto se ha ganado un lugar en Universitario de Deportes. Desde su llegada a tienda crema, el ‘Tano’ se convirtió en una especie de cábala: tres años y tres títulos. De hecho, fue pieza clave en el tricampeonato en su mayoría como titular y consolidándose este año junto a Williams Riveros y Anderson Santamaría en la zaga crema. Su recta final del Torneo Clausura, para asegurar el campeonato, fue de gran nivel siendo figura en la victorias ante Sporting Cristal, en el Nacional, y ADT en Tarma, marcando uno de los goles en aquella definición. Por ello, en el club no dudaron en asegurar su continuidad.

Universitario de Deportes anunció la renovación de Di Benedetto hasta 2027. Es decir, al menos por dos temporadas más. Con la continuidad confirmada de Williams Riveros, Anderson Santamaría y Aldo Corzo, el ‘Tano’ cierra las renovaciones de la base de la defensa tricampeona. De hecho, la idea de la directiva es que, junto a ‘Tarzán’, jueguen como peruanos a partir del próximo año.

Riveros y Di Benedetto están a la espera de concluir los trámites y lograr la nacionalización para no ocupar plaza de extranjero a partir del 2026. El plan de la dirección deportiva de Universitario es liberar dos cupos con ambos futbolistas y usar esas plazas para reforzar otras posiciones con jugadores del exterior. En caso demore, aguardarán para inscribir a ‘Tarzán’ y al ‘Tano’ en la próxima Liga 1.

En ese sentido, toma fuerza la llegada del defensa argentino Caín Fara, procedente de Atlanta de la Primera Nacional. El rioplatense será una de las alternativas con la que contará Javier Rabanal, pensando en rearmar la defensa y cambiar de sistema, pues el español también podría jugar con línea de cuatro en determinados partidos, sobre todo por la doble competencia.

Matías di Benedetto celebró el tricampeonato en Tarma, con gol incluido. (Foto: Universitario)

En una de las preguntas más esperadas de su presentación, Javier Rabanal fue directo al mencionar que los esquemas no se imponen por decreto ni se cambian por capricho. El técnico remarcó que analizará primero las características de cada jugador antes de modificar lo que viene funcionando. “A los jugadores no se les impone nada, hay que ver dónde están más cómodos. La línea de cinco ha funcionado aquí y vamos a empezar con eso. Puedes tener el mismo estilo con línea de cuatro o con línea de cinco”, apuntó el español.

Cabe precisar que Fara también puede jugar de lateral derecho, donde las principales alternativas son César Inga y Aldo Corzo. En la zaga central, en caso juegue con línea de cuatro, los dos elegidos por experiencia serían Riveros y Di Benedetto, pero no se descarta la participación del mismo Fara junto a Santamaría, quienes podrían comenzar la temporada 2026 de la Liga 1 en caso demoren las nacionalizaciones del paraguayo y argentino.

Cabe precisar que en la recta final del Torneo Clausura y previo a la conquista del tricampeonato, Di Benedetto adelantó su deseo de continuar en tienda crema. “La verdad, quedar en la historia del club más grande del Perú para mí es un sueño cumplido realmente. Y voy día a día trabajando, no sólo partido a partido, sino entrenamiento a entrenamiento para poder lograrlo en lo personal”, apuntó el ‘Tano’.

A fines del 2027, y con 35 años a cuestas en aquel momento, Di Benedetto se perfila para culminar su carrera profesional en Universitario de Deportes y convertirse en un referente del club, si es que ya no lo es. Pase lo que pase, el ‘Tano’ ya entró en la historia del cuadro merengue por ser pilar del tricampeonato y buscar a como dé lugar el ansiado ‘tetra’.

Universitario mantendrá la base de la defensa tricampeona. (Fotos: Fernando Sangama/@photo.gec)

