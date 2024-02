Aunque tuvo un par de errores en salida, Sebastián Britos hizo un partido correcto ante Alianza Lima y fue uno de los altos valores en el triunfo de Universitario de Deportes por 1-0. El portero uruguayo llegó para el centenario luego de salir campeón nacional en su país con Liverpool y desde que comenzó la Liga 1 Te Apuesto 2024 viene demostrando que los directivos ‘cremas’ no se equivocaron en contactarlo.

Luego del pitazo final que rubricó la victoria ‘merengue’ en el Estadio Nacional y que los puso como líderes absolutos del Torneo Apertura, el ‘charrúa’ conversó con L1 MAX y analizó el desarrollo del compromiso. “Fue un partido muy friccionado, cuando tuvimos un hombre más debimos generar más espacios. No lo resolvimos bien en la cancha, teníamos jugadores cansados que no nos dejaron crecer en el juego”, afirmó.

Siendo autocrítico, Britos consideró que debieron ser más incisivos y precisos en el segundo tiempo, sobre todo porque Alianza Lima se quedó con dos futbolistas menos por las expulsiones de Jiovany Ramos y Franco Saravia. “Me quedo con las cosas que tengo por mejorar, pero es un trabajo de equipo donde debemos seguir creciendo todos”, agregó.

Ya en frío, ‘Sebas’ continuó hablando con los medios de comunicación en zona mixta y destacó la victoria sobre los ‘blanquiazules’, no solo por ser un clásico, sino también porque los mantiene invictos en la temporada. “Significa mucho, primero porque son tres puntos que es importante para nosotros. Era vital ganar hoy, por la importancia del clásico”, acotó.

Por otro lado, cuando fue consultado sobre la valla en cero que lleva en lo que va del campeonato, Britos destacó que es un mérito de todo el equipo y no solo de él. “Es un trabajo en equipo, no solamente mérito mío el no haber recibido goles. Si bien no hemos recibido goles, creo que tenemos muchas cosas por mejorar y resolver”, apuntó.

“Sí, es importante tener el arco en cero. No hay nada más lindo para nosotros que mantener el arco en cero, tenemos que seguir mejorando como equipo, porque no es solo mérito mío el mantener el arco en cero. Esperamos seguir mejorando, ajustando las cosas que tenemos que mejorar y que el camino nos favorezca, porque el arco en cero nos da seguridad”, puntualizó.

Sebastián Britos lleva tres partidos sin recibir goles de manera oficial y su próximo objetivo será establecer un récord importante en el arco de Universitario. Anoche, en el triunfo sobre Alianza Lima, respondió con creces cada vez que fue requerido y junto a Aldo Corzo fueron los mejores del cuadro dirigido por Fabián Bustos. Según las estadísticas, el uruguayo tuvo cinco paradas claves dentro de su pórtico.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de vencer a Alianza Lima por 1-0, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 17 de febrero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App.

Posteriormente, los dirigidos por Fabián Bustos tendrán una complicada vista Cajabamba para enfrentar a UTC por la fecha 5. Este encuentro está programado para el sábado 24 de febrero desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara y será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.





