La incertidumbre que rondaba en Ate durante las últimas semanas finalmente llegó a su punto más alto con un anuncio que muchos veían venir, pero que igual sorprendió al entorno crema. Universitario confirmó que Sebastián Britos no continuará en el club para la temporada 2026, cerrando así un ciclo que dejó títulos, actuaciones clave y una fuerte conexión con la hinchada. El comunicado oficial, publicado en horas de la noche, marcó el fin de una etapa bajo los tres palos de los cremas. Lo concreto es que su reemplazo sería Diego Romero, portero que volverá a las filas de la ‘U’ para el 2026.

Detrás de este cierre también hubo semanas de especulaciones, ya que el portero uruguayo expresó en varias oportunidades su deseo de seguir en el tricampeón nacional. Sin embargo, la directiva decidió tomar otro rumbo y optar por una reestructuración en el puesto, lo que terminó inclinando la balanza hacia su salida definitiva.

Universitario, a través de sus redes sociales, dedicó un mensaje de despedida donde agradeció la entrega del golero durante su etapa en Ate. En la publicación resaltaron su profesionalismo, la intensidad con la que defendió el arco crema y su participación directa en la obtención de los títulos nacionales de 2024 y 2025.

La salida de Britos también se explica por la apuesta del club por Diego Romero, quien volverá tras su paso por Banfield y tendría asegurado el rol de titular para el próximo campeonato. Con esa decisión tomada, el panorama se volvió más difícil para el uruguayo, que afrontaba el final de su contrato.

En su estadía en la ‘U’, Britos acumuló números destacados que lo convirtieron en uno de los referentes del plantel. Durante su primer año, alcanzó porcentajes importantes en Liga1 y también en la Copa Libertadores, mientras que en 2025 mantuvo un nivel competitivo que lo llevó incluso a recibir reconocimientos individuales.

Despedida de Universitario para Sebastián Britos | Foto: Universitario

Además de los títulos nacionales, el arquero celebró cuatro torneos cortos en dos temporadas, consolidándose como una pieza clave en la base del tricampeonato crema. Su regularidad en momentos decisivos lo convirtió en un nombre fijo para el comando técnico.

Pese a ello, la directiva entendió que era momento de iniciar un cambio generacional en el arco. La decisión no cayó del todo bien en un sector de la hinchada, que esperaba una última negociación para retenerlo, aunque finalmente el club dio por cerrado el tema.

Respecto a su futuro, se sabe que Britos ha recibido llamadas de equipos del torneo local y del extranjero, aunque por ahora no hay un destino confirmado. El uruguayo se tomará los próximos días para evaluar opciones y elegir el proyecto que mejor se acomode a sus planes.

