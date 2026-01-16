Universitario empieza a escribir su capítulo del 2026 en la misión por el tetracampeonato y, a puertas del debut de Liga 1, habrá un nuevo ‘tripulante’ en el barco de Javier Rabanal: Lisandro Alzugaray. El experimentado jugador argentino de 35 años es nuevo fichaje del cuadro crema, buscando obtener más opciones en ataque. Con recorrido extenso por equipos de Sudamérica, eligió al Perú como próximo destino, procedente de LDU de Quito. Para el DT, su arribo significa ganar un elemento más en cuanto a un planteamiento ofensivo.
Definitivamente, Universitario ganó un nombre de experiencia con la llegada de Lisandro Alzugaray a la institución, un conocido de Rabanal por su paso en el fútbol ecuatoriano. Si bien no lo enfrentó, tuvo la oportunidad de enfrentar a LDU de Quito, cuando dirigía a Independiente del Valle.
El cuadro crema hizo oficial su llegada con un video de presentación, resaltando aquella Copa Sudamericana que ganó en el año 2023 con LDU y también su buen perfomance con el equipo norteño en los últimos años. Cabe resaltar que será su primera experiencia en el Perú a sus 35 años.
