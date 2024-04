Cuando Universitario de Deportes juega en el Monumental respaldado por el incondicional aliento de sus hinchas, el equipo de Fabián Bustos se hace invencible dentro de su cancha. Su invicto de 24 partidos es su mejor carta de presentación; sin embargo, su tarea pendiente es volver a ganar en provincia. La última vez que festejaron un triunfo en provincia fue ante Carlos A. Mannucci (0-4), en Trujillo, debut del técnico argentino con los cremas en el Torneo Apertura, el pasado 28 de enero de la presente temporada. Después, el equipo de Ate sacó buenos puntos ante UTC en Cajamarca, Deportivo Garcilaso en Cusco y la César Vallejo en Trujillo.

En Cajabamba, los merengues igualaron 0 a 0 frente al equipo del técnico argentino Carlos Ramacciotti, partido válido por la quinta fecha del torneo en juego. De igual modo, el conjunto del ‘Toro’ se repartió los puntos con el Deportivo Garcilaso (2-2), en el Cusco, por la séptima jornada del Torneo Apertura. El último empate (0-0) lo obtuvieron ante la César Vallejo de Paolo Guerrero, en Trujillo, la novena fecha del juego. Ahora, el técnico Fabián Bustos tiene la misión futbolística de encontrar su ‘11′ ideal para visitar este viernes al Unión Comercio, en Tarapoto.

Eso sí, como visitante, el cuadro crema es de los mejores, pues lleva tres triunfos (venció a Alianza Lima y Boys de visita, además de superar a Mannucci en Trujillo) y tres empates.

Por lo pronto, le restan dos últimos ensayos al entrenador argentino, quien adelantó que apostaría nuevamente por su equipo titular para conseguir los tres puntos que no lo aleje del líder Sporting Cristal, rival que suma 25 unidades. De continuar con el ‘11′ que ganó (1-2) al Sport Boys, en el Nacional, el último sábado 13 de abril, la única novedad desde el inicio será el atacante Alex Valera en lugar de su compañero lesionado ‘Tunche’ Rivera. Sin embargo, habrá que esperar a la práctica de mañana en el Monumental, previo viaje a Tarapoto, si va con el habitual equipo titular.

El mensaje a Cristal

Si bien están a seis fechas para que se defina al ganador del Torneo Apertura, los cremas tienen, por ahora, únicamente el objetivo de ganar este viernes a Unión Comercio en Tarapoto. No piensan más allá del horizonte. Por más que Sporting Cristal, el líder con 25 unidades, sea el rival a desplazar en lo que resta del juego para retomar la cima. “No pienso en ellos (Sporting Cristal). Voy partido a partido. Ellos (Sporting Cristal) dependen de ellos y nosotros dependemos de nosotros. Nosotros tenemos doble competencia, ellos quedaron afuera. Tenemos que enfocarnos”, dijo ayer Fabián Bustos al término de las prácticas en Campo Mar.

Para el ‘Toro’, la maratón de partidos que disputan los cremas en el Torneo Apertura y Copa Libertadores es parte del fixture establecido. “Sabíamos que teníamos fase de grupos, no hay excusas ni nada”, señaló el cordobés. En otro momento, Depor le consultó al entrenador Fabián Bustos por el invicto colectivo (24 partidos) e individual (13 partidos). “Ojalá que se siga extendiendo la marca, pero no es algo a lo que estemos abocados, sino que nos enfocamos en ganar el Torneo Apertura y en hacer una buena Copa Libertadores”, manifestó.

Tres semanas para ‘Tunche’ y ‘Cancha’

Por otro lado, el mismo entrenador Fabián Bustos confirmó el tipo de lesión del ‘Tunche’ Rivera y cuánto tiempo estará fuera de las canchas. “A priori, son tres semanas y ojalá sea solo eso porque lo necesitamos. No puedo decir en qué fecha van a volver, pero ni bien el cuerpo médico nos dé luz verde, los usaremos”, comentó. El atacante tarapotino de 26 años tendría una luxación de hombro. Eso sí, no necesitaría ser operado, según adelantó el ‘Toro’.

Mientras la evolución de la lesión de ‘Cancha’ Gonzales también tendría por tres a cuatro semanas de recuperación. “Christofer Gonzales cumplió su segunda semana de inactividad, pero el médico aconsejó entre tres a cuatro semanas, así que no lo vamos a apurar”, sostuvo. En la pizarra, el futbolista que reemplaza habitualmente al ex jugador del Al-Adalah de Arabia Saudita es Jairo Concha. Función que viene cumpliendo con altibajos ante Junior de Barranquilla y Sport Boys, respectivamente.

Afinados y seguros

En lo futbolístico, los cremas realizaron ayer trabajos con pelota en espacio reducido por grupos. Los jugadores que estuvieron finos de cara al gol fueron Alex Valera, Yuriel Celi y Williams Riveros, quien sorprendió a propios y extraños al marcar un golazo de fuerte remate, que luego publicó a través de un video en sus redes sociales. En el arco, el uruguayo Sebastián Britos fue exigido al máximo en los balones aéreos, doce pasos y en el uno a uno. Igualmente sucedió con Diego Romero y Aamet Calderón, el segundo y tercer arquero, pero no con la misma intensidad que el exjugador de Liverpool de Uruguay.

Una de las novedades en los entrenamientos mientras se desarrollaban los trabajos de Fabián Bustos fue la presencia del zaguero Gustavo Dulanto, quien entrena como invitado con la reserva de Universitario de Deportes a cargo del técnico Jorge ‘Coco’ Araujo.

El jugador está sano, y entrena para no perder el ritmo de juego, ya que todavía no tiene equipo. Eso sí, hace poco tuvo un contacto de Alianza Atlético de Sullana, pero no llegó a un buen entendimiento. Igualmente, los cremas no le han ofrecido su interés formal para que vuelva a jugar por el equipo de sus amores.





