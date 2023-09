El Torneo Clausura 2023 está entrando en la recta final. Si bien los clubes están enfocados en la fecha 13 -que inicia este viernes 15 de septiembre-, la Liga 1 Betsson no descuida un solo detalle y ya anunció la programación de la jornada 16 del segundo certamen del año. Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal juegan y ya conocen los horarios y los recintos deportivos donde lucharán por conseguir los puntos. Aquí todos los detalles.

La fecha 16 comenzará el jueves 28 de septiembre, con el partido entre Unión Comercio y Deportivo Binacional. Este duelo se realizará en el estadio Municipal Carlos Vidaurre desde la 1:00 p.m. (hora peruana). Unas horas después, a las 6:00 p.m., Universitario visitará a la César Vallejo en el estadio Mansiche de Trujillo. Será un duelo decisivo para la institución merengue.

Y para finalizar el día, a las 8:30 p.m., se juega el partido más atractivo de la jornada: Alianza Lima vs. Melgar. Este encuentro está programado para disputarse en el estadio Alejandro Villanueva, y será una auténtica final para ambos equipos, que se ubican -por ahora- en los primeros lugares del Torneo Clausura 2023.

El viernes 29 de septiembre se disputarán tres partidos: UTC vs. Sport Boys, Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal y Cusco FC vs. Sporting Cristal. El cuadro cervecero tiene la difícil misión de sumar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega; de lo contrario, podría ser superado por algunos de sus escoltas. Este partido se juega desde las 6:00 p.m. (hora peruana).

Mientras que el sábado 30 de septiembre se juega el Cienciano vs. Atlético Grau y el domingo 1 de octubre se disputan los duelos Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso y Cantolao vs. ADT. Este último cotejo se jugará desde las 3:20 p.m. en el estadio Iván Elías Moreno de Villa el Salvador.

Es importante destacar que Carlos A. Mannucci descansará en esta fecha. Recordemos que la conformación del campeonato local tiene a 19 clubes dentro del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson, por lo que todas las jornadas uno de ellos se queda sin actividad oficial.

La Liga 1 Betsson publicó la programación de la fecha 16 del Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)





