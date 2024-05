El director de la Unidad Técnica de Menores en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), José Guillermo del Solar, dio una conferencia de prensa en la Videna y dejó varios temas por resolver en la mesa. ‘Chemo’ se vio mortificado por la poca predisposición de los clubes nacionales de ceder a sus futbolistas a las Selección Peruana Sub 20, tal y como sucedió en el pasado Preolímpico Sub-23, donde el técnico no pudo tener a los jugadores que él quería y tuvo que ir al torneo con un equipo ‘parchado’.

Del Solar comenzó los trabajos de la selección peruana Sub-20 con miras al próximo Sudamericano de la categoría a inicios de 2025 y citó un total de 23 futbolistas para disputar unos amistosos ante Costa Rica. Sin embargo, algunos jugadores no fueron prestados por sus clubes, ya que argumentan necesitarlos para la recta final del Torneo Apertura. Asimismo, alegó que de continuar con esta situación, dará un paso al costado. Por otro lado, también explicó por qué no tomó en cuenta a Matteo Pérez y Diego Kochen, quienes militan en el exterior.

¿Por qué los clubes no ceden a sus jugadores?

Tras el Preolímpico Sub-23 que se jugó a inicios de año, donde los clubes peruanos se negaron a ceder a futbolistas de la categoría y se tuvo que apostar por algunos más jóvenes para completar su plantel, ‘Chemo’ del Solar quedó molesto por el poco apoyo de los equipos nacionales a las selecciones juveniles y en la conferencia de prensa les mandó un mensaje.

“Quiero trabajar con los mejores jugadores de cara al Sudamericano Sub 20 y si los clubes siguen sin prestarnos a sus jugadores, me voy para mi casa. Así de sencillo y claro. No estoy dispuesto a aceptar lo que pasó en el Preolímpico”, dijo José del Solar en la Videna, claramente ofuscado por la situación, ya que no puede entrenar con los futbolistas que él necesita para hacer un buen torneo.

¿Qué jugadores no fueron prestados a la Sub-20?

En total son cinco los jugadores que no han sido cedidos por sus clubes a la Sub-20: Víctor Guzmán de Alianza Lima; Ian Wisdom, Maxloren Castro y Alejandro Posito de Sporting Cristal; y Eslyn Correa de Cusco FC . Universitario de Deportes no iba a prestar a Álvaro Rojas, pero finalmente los cremas cambiaron de parecer y el jugador se sumará a los entrenamientos de la selección peruana. Por otro lado, Jean Lara de Cantolao recién se integrará a las prácticas el lunes 6 de mayo, un día antes del primer partido ante Costa Rica,

Depor pudo conocer la postura de Cusco FC para no ceder a Eslyn Correa y señalaron que lo necesitan para completar su equipo para sus próximos partidos. “Decidimos no prestarlo porque tenemos tres lesionados y solo contamos con 20 jugadores actualmente en el plantel. Estamos muy justos y si lo prestamos nos quedarían solo 19. Por esta vez, dadas las circunstancias, no podíamos prestarlo, porque no completamos el banco de suplentes”, dijeron desde el cuadro cusqueño.

¿Por qué no convocó a Matteo Pérez y Diego Kochen?

Matteo Pérez Vïnlof (nacido en Suecia) del Bayern Munich y Diego Kochen (nacido en Estados Unidos) del Barcelona son dos futbolistas que tienen ascendencia peruana que podrían estar con la selección Sub 20 en el próximo Sudamericano. Sin embargo, ‘Chemo’ aclaró que pese al contacto que ha tenido la Federación Peruana de Fútbol con ellos, ambos jugadores han decidido por el momento no vestir la ‘Blanquirroja’ y por eso no los ha tenido en cuenta.

“Hemos hablado con la familia de los dos. Hay interés nuestro, pero no de ellos. El año pasado hablamos con ellos y le mostramos el interés para que vengan a jugar con nosotros, pero por el momento no les interesaba jugar por Perú. Espero que esa postura pueda cambiar más adelante”, dijo ‘Chemo’ del Solar.





