Después de casi dos meses de ausencia en las canchas, Universitario de Deportes inicia su camino en el Torneo Clausura enfrentando a ADT en la complicada altura de Tarma, pero las alarmas se encendieron rápidamente. El conjunto dirigido por Héctor Cúper quedó listo para su gran estreno liguero, sin embargo, la delegación merengue sufrió importantes y sorpresivas ausencias de última hora antes de abordar el transporte. El comando técnico tendrá que replantear su estrategia para no ceder puntos en este primer y vital compromiso.

El principal dolor de cabeza para el experimentado técnico argentino se encuentra en la conformación de la alineación titular. La escuadra estudiantil estará obligada a modificar su esquema defensivo tras la confirmación de la lista oficial de convocados, donde resaltan bajas muy sensibles en la zaga central y el mediocampo que trastocan todo lo planificado.

Tanto el aguerrido capitán Aldo Corzo como el experimentado Anderson Santamaría no formaron parte de la nómina final para el duro reto en la sierra central. Ambos defensores quedaron totalmente descartados para la primera jornada, obligando al comando técnico a apoyarse exclusivamente en zagueros como Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

Aldo Corzo será uno de los grandes ausentes que esperaba recuperar minutos esta temporada. (Foto: Raúl Chávez)

La ausencia del lateral crema llama poderosamente la atención en este arranque del segundo semestre del campeonato. Corzo venía perfilándose como titular indiscutible en los entrenamientos de Cúper, pero no sumó minutos en el último amistoso ante Millonarios precisamente para cuidarlo, aplazando así su esperado debut oficial para las próximas fechas del torneo.

Los problemas para armar el once no se limitan únicamente a la zona defensiva del conjunto estudiantil. El mediocampista Jordan Guivin sintió una fuerte molestia física durante la última práctica en las instalaciones del club y, tal como informó la prensa especializada, tampoco pudo ser incluido en la estricta delegación de 21 jugadores viajeros.

A las sensibles bajas confirmadas en la última línea y en la medular de la escuadra merengue, se sumó la inesperada ausencia de otro jugador fundamental en la elaboración. Horacio Calcaterra, uno de los principales referentes y líderes del vestuario crema, tampoco figura dentro de la gráfica oficial de convocados que afrontará este duelo de altura.

Universitario ya está en Tarma y fue recibido por un banderazo de sus hinchas. (Foto: @Universitario)

No todas son malas noticias

Pese a los constantes dolores de cabeza que generaron estas considerables ausencias, el comando técnico de la escuadra estudiantil recibió una alegría importante. Se confirmó que el lateral Juan Manuel Requena completó satisfactoriamente todos sus trámites de inscripción, logrando meterse en la lista de viajeros portando la camiseta número 15.

Con la documentación totalmente en regla, el flamante refuerzo merengue quedó oficialmente habilitado y viajó sin contratiempos. Por otro lado, la convocatoria de Cúper sí cuenta con todo su arsenal ofensivo disponible, destacando la presencia estelar de figuras como Gianluca Lapadula, Edison Flores y Alex Valera para ir en busca de la ansiada victoria.

TE PUEDE INTERESAR