El reinicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 ha traído consigo un importante respiro para Sporting Cristal tras conseguir una victoria vital frente a Deportivo Garcilaso. El triunfo por la mínima diferencia en el Estadio Alberto Gallardo generó tranquilidad en el plantel y en el comando técnico liderado por Roberto Mosquera. El estratega aprovechó la atención mediática posterior al encuentro para realizar un profundo análisis sobre el rendimiento de sus dirigidos y esclarecer la situación de varias figuras.

Durante los más de noventa minutos disputados, el conjunto celeste evidenció un constante poderío ofensivo que mantuvo contra las cuerdas a la escuadra cusqueña en reiteradas ocasiones. Sin embargo, la falta de efectividad de cara a la portería rival volvió a ser un factor preocupante para el cuerpo técnico rimense.

El director técnico bajopontino reconoció abiertamente esta carencia ofensiva, aunque valoró enormemente la obtención de las tres unidades. “Ahora tenemos que trabajar en definición, nos está faltando, pero hay una tranquilidad en el plantel. Comenzamos bien, los 3 puntos son importantes, jugamos bien, aunque el resultado diga otra cosa. (...) Hay deuda de goles”, admitió el entrenador respecto al ajustado marcador final.

Posteriormente, el entrenador abordó la sorpresiva desvinculación del mediocampista Gustavo Cazonatti, priorizando el factor humano. “Cazonatti tuvo una conversación con la dirigencia y después conversó conmigo; son temas que no son deportivos y que no tengo por qué contarlos, son cosas familiares. Obviamente... para mí está la familia, así que lo hemos dejado ir”, detalló Mosquera sobre el brasileño.

Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal)

En un tono mucho más positivo, el estratega se deshizo en elogios hacia el impecable profesionalismo demostrado por Hernán Barcos, destacando no solo el aspecto futbolístico si no también algo que quizá no se toma tanto en cuenta habitualmente, que son detalles y números más en el aspecto nutricional.

“Yo creo que Barcos es un ejemplo permanente de profesional de primer nivel. Lo que entrena, su cuidado, su peso, su masa grasa; es impresionante. Es un jugador que llega a cualquier equipo e inspira a los que vienen detrás”, destacó sobre la jerarquía del ‘Pirata’.

La influencia del atacante argentino trasciende lo estrictamente futbolístico para el cuerpo técnico celeste. “Con personas así es muy bueno contar en un plantel, porque es muy difícil salirse del camino que necesitan en Sporting Cristal para ser figuras”, añadió el técnico.

Hernán Barcos. (Foto: Getty Images)

¿Tomará en cuenta a Felipe Vizeu?

Al ser consultado sobre la inminente salida del delantero brasileño Felipe Vizeu, el timonel prefirió mantener la máxima prudencia institucional. “Yo creo que la dirigencia es la que tiene que hablar de este tema... En algún momento saldrá algún comunicado al respecto. No queremos ni adelantarnos ni atrasarnos porque acá siempre hay un respeto por el jugador”, apuntó con total cautela ante los rumores de traspaso.

Finalmente, el entrenador celebró el auspicioso debut de Michael Hoyos, quien sumó minutos de calidad pese a su prolongada inactividad deportiva. “Resalto lo que hizo ahora porque él tiene más de tres meses sin jugar competitivamente... Creo que hemos visto parte de lo que puede dar y nos ha agradado. Imagínate cuando ya tenga consolidado un mes o un mes y medio de trabajo aquí”, concluyó.

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