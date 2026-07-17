La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol emitió una dura resolución contra Horacio Melgarejo. El entrenador de Cienciano fue sancionado con un año de suspensión por las declaraciones que realizó tras el encuentro frente a ADT por la Copa de la Liga, por lo que no podrá participar en ninguna competencia organizada por la Liga de Fútbol Profesional durante ese periodo.

De acuerdo con la resolución oficial, el estratega argentino infringió diversos artículos del Reglamento Único Disciplinario de la FPF y del Reglamento de la Copa de la Liga, motivo por el cual se le impuso la máxima sanción deportiva contemplada para este tipo de faltas.

Además de la suspensión, la Comisión Disciplinaria determinó imponerle una multa de 20 UIT, una sanción económica que acompaña el castigo deportivo. Asimismo, el documento advierte que, en caso de reincidir en conductas similares, podría afrontar consecuencias aún más severas.

La sanción tiene su origen en las declaraciones que Melgarejo brindó luego de la eliminación de Cienciano ante ADT en la Copa de la Liga, cuando cuestionó el desarrollo del torneo y lanzó críticas que posteriormente reconoció como equivocadas.

Días después, el propio entrenador ofreció disculpas públicas durante una entrevista. Melgarejo pidió perdón a la Federación Peruana de Fútbol, a las personas encargadas de la organización del certamen y también al árbitro Bruno Pérez, admitiendo que habló “en caliente” y que sus palabras no fueron las más adecuadas.

Pese a ese mea culpa, la Comisión Disciplinaria decidió aplicar la sanción correspondiente tras evaluar el caso. No obstante, el entrenador todavía tiene la posibilidad de apelar la resolución, por lo que el proceso disciplinario aún podría tener un nuevo capítulo.

La medida representa un duro golpe para Cienciano, que perdería a su entrenador durante toda la temporada si la sanción queda firme. Mientras tanto, el club cusqueño evalúa los pasos a seguir antes de presentar un eventual recurso ante las instancias correspondientes.

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