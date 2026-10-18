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Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX, DIRECTV y Movistar TV

Universitario vs. Alianza Atlético se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:30 p.m. en el Estadio Mansiche. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión de Liga 1 MAX (DIRECTV, DGO y Movistar TV).

Universitario vs. Alianza Atlético se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, con la transmisión de Liga 1 MAX vía DIRECTV, DGO, Claro TV y Movistar TV. (Diseño: Depor)
Universitario vs. Alianza Atlético se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, con la transmisión de Liga 1 MAX vía DIRECTV, DGO, Claro TV y Movistar TV. (Diseño: Depor)
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¡Buen día amigos de Depor! Hoy, la fecha se pone picante con el partido de Universitario y Alianza Atlético de Sullana. Así que acompáñanos en este nuevo minuto a minuto.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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