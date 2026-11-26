Aunque la temporada 2026 todavía no llega a su fin, los clubes de la Liga 1 ya trabajan en la conformación de sus planteles para el próximo año. Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario aparecen entre los protagonistas de un mercado que empieza a tomar fuerza, con negociaciones, posibles regresos y salidas que podrían marcar el armado de sus equipos.

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de André Carrillo. El volante nacional termina contrato con Corinthians y podría continuar su carrera en Alianza Lima. Según confirmó el periodista José Varela, ya existió un primer contacto entre ambas partes, por lo que la posibilidad de verlo nuevamente con camiseta blanquiazul empieza a tomar fuerza. Por ahora, no hay un acuerdo cerrado.

Sporting Cristal, por su parte, tiene asegurada la incorporación de Santiago Arias. El futbolista uruguayo nacionalizado peruano no renovó su vínculo con Cienciano y llegó a un acuerdo con la institución rimense para sumarse al proyecto deportivo de 2027. La operación contempla un contrato por dos temporadas, por lo que se convertirá en uno de los primeros refuerzos del equipo celeste para el próximo campeonato.

En Universitario también podría producirse un regreso. José Carabalí tenía contrato vigente con LDU de Quito, pero logró un acuerdo para desvincularse del conjunto ecuatoriano. Con ese escenario, todo apunta a que el carrilero volverá a ponerse la camiseta crema para la temporada 2027. Su situación todavía debe terminar de resolverse, pero su nombre ya aparece entre las opciones que maneja el cuadro merengue.

Una de las salidas confirmadas en Sporting Cristal es la de Martín Távara. El mediocampista se despidió de la institución celeste y tendría como siguiente destino el fútbol africano. Las negociaciones con Petros de Luanda se encuentran avanzadas. Se trata de uno de los clubes más importantes de Angola y podría convertirse en la primera experiencia del volante peruano fuera del país.

André Carrillo aparece en el radar de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Otro jugador que despertó el interés de los principales equipos del campeonato es Mauricio Arrasco. Tras el descenso de FC Cajamarca, el futbolista quedó en condición de libre y ahora tiene la posibilidad de continuar su carrera en un club de mayor protagonismo. Alianza Lima y Sporting Cristal aparecen entre los equipos que siguen de cerca su situación, aunque todavía no se ha confirmado un acuerdo con alguno de ellos.

De esta manera, el mercado empieza a ofrecer movimientos importantes en los tres clubes más representativos del fútbol peruano. Alianza Lima podría sumar a Carrillo y Arrasco; Sporting Cristal tiene encaminada la llegada de Arias, mientras prepara la salida de Távara; y Universitario está atento a la posibilidad de concretar el regreso de Carabalí. Cada institución busca adelantarse en la planificación de la siguiente temporada.

Por ahora, las negociaciones avanzan a distintos ritmos. Mientras algunos futbolistas ya tienen acuerdos encaminados, otros todavía aparecen como posibilidades dentro del mercado de pases. La intención de los clubes es resolver cuanto antes sus incorporaciones y salidas para llegar con planteles definidos al inicio de la Liga 1 2027.

Santiago Arias será nuevo jugador de Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

Altas, bajas, renovaciones y rumores de la Liga 1 2027:

ADT

Altas Bajas Renovaciones Rumores Víctor Cedrón

Alianza Atlético

Altas Bajas Renovaciones Rumores German Díaz

Alianza Lima

Altas Bajas Renovaciones Rumores André Carrillo Renato Tapia Piero Magallanes Bassco Soyer Mauricio Arrasco

Atlético Grau

Altas Bajas Renovaciones Rumores Gerardo Ameli Paulo de la Cruz

Cienciano

Altas Bajas Renovaciones Rumores Claudio Biaggio (DT) Horacio Melgarejo (DT) Carlos Garcés Carlos Cáceda Alexis Arias Santiago Arias Christian Souza Juan Romagnoli Alejandro Hohberg Carlos Cabello Gonzalo Aguirre Nicolás Amasifuén

Comerciantes Unidos

Altas Bajas Renovaciones Rumores Alexis Arias

Cusco FC

Altas Bajas Renovaciones Rumores Juan Manuel Tévez Diego Soto Miguel Silveira Nicolás Silva

Deportivo Garcilaso

Altas Bajas Renovaciones Rumores Lisandro Greppo (DT)

CD Moquegua

Altas Bajas Renovaciones Rumores Nicolás Chávez José Soto (DT)

Melgar

Altas Bajas Renovaciones Rumores Juan David Lucumí Alec Deneumostier Bernardo Cuesta Oswaldo Valenzuela Jesús Alcántar Horacio Orzán Carlos Grados Carlos Cáceda Cristian Bordacahar

Juan Pablo II College

Altas Bajas Renovaciones Rumores

Los Chankas

Altas Bajas Renovaciones Rumores Édgar Lastre Franco Torres Josueé Herrera Hario Camacho

Sport Boys

Altas Bajas Renovaciones Rumores German Díaz Hernán Da Campo Jesús Castillo Carlos Zambrano Sebastián Aranda (préstamo) Carlos Desio (DT) Agustín González Carlos Solís

Sport Huancayo

Altas Bajas Renovaciones Rumores Marcos Lliuya Yonatan Murillo Javier Sanguinetti Aldo Quiñónez Marcelo Gaona Jean Franco Falconí Daniel Porozo

Sporting Cristal

Altas Bajas Renovaciones Rumores Santiago Arias Martín Távara Mauricio Arrasco Juan Cruz González Adrián Beltrán (préstamo) Gabriel Santana Agustín Álvarez Wallace Cristiano Da Silva

Universitario

Altas Bajas Renovaciones Rumores Carlos Gruezo José Carabalí

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