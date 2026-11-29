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Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Universitario vs. Sport Huancayo se miden EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:00 p.m. por la semifinal de ida. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV, DGO y Movistar TV).
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El antecedente más reciente entre ambos todavía está muy presente. Hace apenas una semana, Sport Huancayo goleó 4-1 a Universitario en la última fecha del Torneo Clausura y consiguió su primer título en la máxima categoría del fútbol peruano.