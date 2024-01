Este lunes 8 de enero se llevó a cabo el sorteo del fixture de la Liga 1 Betsson 2024, en donde estuvieron presentes los representantes de los 18 clubes que buscarán la gloria en esta temporada. En ese sentido, Depor pudo conversar con Martín Kohatsu, delegado de Universitario de Deportes, quien dio su punto de vista sobre el calendario que tendrán y la fecha en la que fue programado el primer clásico del año ante Alianza Lima. Los ‘compadres’ se medirán en la jornada 3.

Recordemos que los cremas debutarán en la fecha 1 del Torneo Apertura frente a Carlos A. Mannucci en Trujillo, presumiblemente en el Estadio Mansiche. Posteriormente recibirán a Atlético Grau en el Monumental, para luego visitar a Alianza Lima. Como el Alejandro Villanueva está sancionado, este duelo se jugará en el Nacional, tal como también lo confirmó Bruno Marioni, director de Fútbol Profesional de los ‘blanquiazules’,

Kohatsu sostuvo que, como todos los años, este sorteo estuvo dirigido para evitar cruces de horarios con los clubes de altura o provincia, además de que se facilite la logística para el resguardo policial cuando los partidos se jueguen en Lima. Eso sí, puso en tela de juicio la premura de la Liga Profesional de Fútbol en que el clásico se lleve a cabo tan pronto, algo que se supo mucho antes del sorteo.

“Como todos los años, el sorteo ha sido dirigido para ver todo el tema de las alturas y las localías para que no hayan problemas policiales. Debutamos con Mannucci, de ahí viene Atlético Grau y en la tercera fecha el clásico. Lo que sí nos parece raro que este tema lo hayan sabido antes, fuera de estas paredes, que el clásico va a ser en la tercera fecha. Esperamos llegar bien y ganarlo como lo ganamos en el año pasado”, manifestó.

Precisamente sobre el enfrentamiento con Alianza Lima en la tercera jornada del Apertura, Kohatsu sostuvo que no tienen ningún problema con que sea programado en el Estadio Nacional y no sentirán que sea una ventaja de que los ‘Íntimos’ no jueguen en La Victoria. “No, ninguna. A mí me parece que en Matute nos sentimos bien cómodos”, agregó.

Finalmente, el delegado de Universitario se refirió al posible rival en la ‘Noche Crema’, donde Fabián Bustos y el plantel ‘merengue’ serán presentados ante su hinchada el 20 de enero. Sin dar mayores detalles, no confirmó que el rival para este evento sea Coquimbo Unido. “Eso lo tienen que conversar con la gente de marketing. A mí todavía no me informaron nada”, puntualizó.

Universitario todavía no confirma oficialmente el rival de la 'Noche Crema'. (Foto: Universitario)





Las movidas de Universitario en el mercado de pases

En cuanto a las contrataciones para la temporada de su centenario, Universitario ya oficializó a Christopher Olivares, Diego Dorregaray y Sebastián Britos. Asimismo, después de una intensa búsqueda, la semana pasada presentaron a Fabián Bustos como el sustituto de Jorge Fossati, quien ahora estará a cargo de la Selección Peruana. Eso sí, todavía se esperan otras novedades antes de que se cierre el libro de pases.

En lo concerniente a las renovaciones, en la ‘U’ vieron por conveniente respaldar a la columna vertebral que fue clave en la obtención del título de la Liga 1 Betsson, por lo que extendieron los contratos de Rodrigo Ureña, Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Jorge Murrugarra, Andy Polo, José Rivera, Marco Saravia, Diego Romero y Martín Pérez Guedes. Por su parte, José Carvallo, Emanuel Herrera, Luis Urruti, Alexander Succar (préstamo) y Piero Quispe (vendido a Pumas UNAM) tomaron otros caminos.





