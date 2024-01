Universitario de Deportes continúa trabajando en sus instalaciones en Campo Mar, para quedar listos de cara a los compromisos que se le avecinan, como los amistosos ante César Vallejo, Atlético Nacional y la tan esperada ‘Noche Crema’. Sin duda, una agenda apretada, pero que llena de entusiasmo al estratega Fabián Bustos, que se ha mostrado conforme con el rendimiento que viene mostrando cada uno de sus dirigidos. ¿Qué dijo el DT tras sus primeros días al mando del último campeón de la Liga 1?

En diálogo con los medios del club, el entrenador argentino precisó que se tomó el tiempo para conocer cada detalle de la institución que lo acogió, en especial, de sus jugadores, en quienes ve gran potencial para sacar adelante no solo el torneo local, también la Copa Libertadores, donde espera realizar un buen papel. Ojo, tienen el desafío desde la fase de grupos.

“Fue un día para conocer a la gente, ver las instalaciones, ver cómo ha crecido la ‘U’. Todos sabemos lo grande que es, la infraestructura, cómo es el día a día y la gente que trabaja en el club, el staff. Se están haciendo cosas nuevas y la verdad que muy bien, hay mucha predisposición de los jugadores, en un plantel casi armado, que viene de ser campeón, con buenos elementos, incluso han mantenido la base”, indicó.

Asimismo, aseguró que “hay mucho trabajo por delante, pero muy agradable, sabiendo la responsabilidad que tenemos”. Eso sí, no dudó en enfatizar que “me ilusiona el equipo, porque lo vi jugar. El equipo tiene temperamento, garra, actitud, juegan bien. Es un plantel que ha recorrido un camino importante, que es conseguir un título. Los chicos que han llegado son elementos positivos, que están trabajando muy bien”.

Además de pelear por el bicampeonato este 2024, también el cuadro merengue tiene el reto de competir en la Copa Libertadores. Al respecto, Bustos señaló que este tipo de competencias “invitan a soñar a la gente. Pasa que en Perú no se ha logrado llegar a lugares estelares, sobre todo en Libertadores, porque es muy difícil la cantidad de buenos planteles que hay en el continente, pero no nos va a privar de soñar. Tenemos muy buenos jugadores, incluso de selección”.

Precisamente, no pudo evitar referirse a los jugadore. “Lo más lindo que le puede pasar a un entrenador es tener un equipo con muchos líderes y gente positiva, para mí eso es fundamental y eso lo tiene la ‘U’. Me gustan los jugadores polifuncionales, que no solo jueguen en un sector o en un puesto, sino que tenga la posibilidad de tener esa variable para usarlo por dentro o por fuera. Con los sistemas tácticos igual”, comentó.

“Hoy la ‘U’ es un equipo organizado, que viene de ser campeón, que tiene una idea de juego, con jugadores armados para un estilo de juego, que con ese funcionamiento táctico salió campeón, así que no veo por qué cambiarlo. Ahora, nos gusta a nosotros, si tenemos que hacer una variante en algún momento del partido pasar de un sistema a otro. Esa es la variable que tenemos que tener para conseguir los resultados”, agregó, respecto al estilo de juego que los hizo campeones (con línea de tres en la defensa).

Finalmente, dio a conocer su ilusión de poder ver a los hinchas de Universitario en la cita que tendrán en el estadio Monumental. “Espero con ansias ese primer partido con los hinchas, que será la ‘Noche crema’. Creo que va a ser espectacular, porque he visto a la gente, así como partidos pasados, las finales, también el partido contra Goiás y la verdad que la hinchada de la ‘U’ es espectacular. Uno tiene ganas de estar allí y vivir eso”, concluyó.





