Universitario vs. Alianza Lima: el plan de la semana de los 'compadres' previo al clásico del fútbol peruano 

Alianza Lima visitará a Universitario de Deportes este domingo para protagonizar una edición más del clásico del fútbol peruano y, con la presión que esto significa, ambos equipos ya empiezan a entrenar para dar todo de si.

A continuación te presentamos el plan de la semana de los compadres para que sepas todo lo que tienen preparados ambos equipos.

Universitario de Deportes

Martes 24 de setiembre

9:00 a.m. Entrenamiento en Campo Mar

2:00 p.m. Los Sub 21 en el gimnasio.



Miércoles 25 de setiembre

9:00 a.m. Entrenamiento en Campo Mar



Jueves 26 de setiembre

9:00 a.m. Entrenamiento en el Monumental. (partido de práctica)



Viernes 27 de setiembre

9:00 a.m. Entrenamiento en Campo Mar (definición del equipo titular)

2:00 p.m. Los Sub 21 en el gimnasio



Sábado 28 de setiembre

9:00 a.m. Entrenamiento en Campomar y luego concentración



Alianza Lima

Martes 24 de setiembre

8:30 a.m. Entrenamiento en EGB

10:30 a.m. Conferencia de Pablo Bengoechea



Miércoles 25 de setiembre

8:30 a.m. Entrenamiento en EGB



Jueves 26 de setiembre

8:30 a.m. Entrenamiento de práctica



Viernes 27 de setiembre

8:30 a.m. Entrenamiento en EGB

10:30 a.m. Conferencia de Pablo Bengoechea



Sábado 28 de setiembre

- por confirmar

Es preciso señalar que el duelo entre Universitario de Deportes y Alianza Lima podría definir al puntero de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, por tal motivo ganarlo se torna imprescindible para ambos equipos.

Recuerda que el duelo será transmitido por la señal de GOLPERU pero también puedes seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por Depor.com.

