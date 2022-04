Alianza Lima y Universitario de Deportes se verán las caras este domingo en el Estadio Monumental en el primer ‘Clásico’ del 2022. Ambos equipos necesitan ganar para poder seguir teniendo intenciones de pelear el Torneo Apertura de la Liga 1, por lo que se espera un partido vibrante.

En la previa, más de una figura ligada al fútbol ha dado su opinión sobre el partido; entre ellos, Renato Tapia, futbolista del Celta de Vigo y de la Selección Peruana, que se animó a dar a su candidato para ganar el encuentro.

En conversación con DirecTV, el volante analizó su situación futbolística esta temporada y, tras ser preguntado por los partidos entre cremas y blanquiazules de este fin de semana, respondió: “Los gana Alianza Lima”

Tapia dejó claro que es hincha del equipo victoriano e incluso no descartó la posibilidad de jugar en alguna oportunidad en el torneo nacional. “Sí me gustaría jugar en el fútbol peruano”, dijo.

“Tengo hinchaje por Alianza Lima, siempre me ha gustado, hice divisiones menores en Cristal, jugué en Bentín, pero sí me hubiese gustado jugar en el torneo local y tener esa experiencia de jugar en primera. Veremos que pasa, pero sí me gustaría tener algunos años en el torneo”, sentenció.

El exfutbolista del Feyenoord no ha tenido mucha actividad con su equipo este 2022 debido a que las lesiones lo afectaron. Cree que estos meses sin actividad con la Selección Peruana lo ayudarán a poder tener mayor regularidad en su club.

“He tenido varias lesiones. La temporada pasada fue muy intensa y no descansé como debía descansar. El cuerpo te manda señales y me las dio esta temporada. Haciendo el balance, uno siempre quiere jugar, pero el que decide es el técnico”, agregó.

El próximo reto de Tapia será este domingo ante el Athletic Club en San Mamés por LaLiga Santander. El Celta de Vigo dirigido por Eduardo Coudet marcha en la decimosegunda posición del torneo español con 36 unidades.





