Los bicampeones

En la lista de jugadores de Alianza Lima que fueron parte de las campañas del 2021 y 2022 están diez jugadores: Ángelo Campos, Franco Saravia, Yordi Vílchez, Pablo Míguez, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Oswaldo Valenzuela, Aldair Rodríguez y Hernán Barcos.

De estos diez jugadores, siete se perfilan para ser titulares en el partido de este sábado por la final de ida ante Universitario en el estadio Monumental: Campos, Vílchez, Lagos, Ballón, Concha, Rodríguez y Barcos. En caso de no arrancar Vílchez como pareja de central junto a Carlos Zambrano, lo haría Míguez, por tanto la cantidad se mantiene.

Es decir, siete de once que saltan a la cancha con el equipo íntimo son jugadores que vienen jugando hace tres temporadas seguidas, manejan el vestuario y ya conocen lo que es disputar fases finales. Todos ellos, además, resultan indispensables para el entrenador Mauricio Larriera en todas las filas del conjunto íntimo, por lo que el proyecto deportivo de sostener a determinados nombres dio buenos resultados, más allá de algunas contrataciones que resultaron ser bajas o que no se ganaron un puesto en el once titular.

El caso más claro de lo influyente que es esta vigencia es el de Hernán Barcos, quien ha sido goleador y figura de Alianza Lima durante tres años seguidos. En la actual temporada, el ‘Pirata’ de 39 años llega 17 anotaciones y seis asistencias, pese a no haber partido este año como el ‘9′ titular del equipo; sin embargo, ante las lesiones de Pablo Sabbag, supo responder con creces a la tarea de anotar.

Otro caso particular es el de Jairo Concha, futbolista que en la primera parte del año partió como tercera opción para ser el volante creativo del equipo por detrás de la contratación de Andrés Andrade y luego la de Christian Cueva. Sin embargo, el actual ‘10′ del equipo íntimo se quedó con el puesto dentro del once debido a la lesión del ‘Rifle’ y a un ‘Aladino’ que no llegó a mostrar su mejor versión. Tal como ocurrió en los dos años anteriores, aunque más alejado del gol, Concha es pieza fundamental en el equipo de Larriera.

En el caso de Yordi Vílchez, el defensor no fue parte de toda la temporada del 2021 debido a que se encontraba en recuperación de una lesión. Pero pronto se adaptó al equipo y para el 2022 ya era defensor central indiscutido. Sin embargo, este año se contrató a Carlos Zambrano y se utilizó un cupo de extranjero en Santiago García, quien resultó ser el defensor titular durante parte de esta campaña, hasta que sufrió una lesión que ha dejado a Vílchez como acompañante del ‘Kaiser’ en la zaga. Por su parte, Pablo Míguez, cuando le ha tocado ingresar de urgencia al titularato, también ha respondido certeramente al punto de que, para este sábado, una de las dudas pasa por ese lugar de la cancha.

En la portería, Ángelo Campos fue elegido como mejor arquero del 2021 y 2022. Esta temporada, nuevamente ha sabido cuidar la portería del conjunto blanquiazul al punto de que Alianza Lima es el arco menos batido en lo que va de la temporada y, en Torneo Clausura, apenas ha recibido seis goles en contra. El ‘Mono’ es uno de los referentes también dentro del vestuario íntimo al igual que Josepmir Ballón, quien además de ser el capitán durante tres temporadas consecutivas, también es el jugador que es titular indiscutido y que suele jugar los partidos durante los 90 minutos.

En tanto a Ricardo Lagos, el lateral izquierdo no tuvo un reemplazante natural esta temporada que haya sido fichado y se adueñó del puesto como hace tres temporadas. Mientras que, por el lado de Aldair Rodríguez, su alternancia también se ha debido a la cantidad de opciones que se maneja en ese puesto de extremo por derecha, pues compite con Franco Zanelatto, Gabriel Costa o, incluso, Jairo Concha cuando se le ha colocado por ese sector del campo.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR