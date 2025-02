Si bien Universitario de Deportes se impuso por 3-2 ante Cienciano y sumó su primera victoria en la Liga 1 Te Apuesto 2025, el partido dejó varios puntos polémicos por resolver a raíz de las declaraciones de Fabián Bustos en conferencia de prensa. Según el entrenador crema, la acción que provoca el empate transitorio del ‘Papá' debió ser revisada por el VAR, pues hay un choque sobre Williams Riveros que desestabiliza también a Sebastián Britos, lo que facilita la tarea de Juan Romagnoli para que anote el gol.

“Para mí, nos hicieron un solo gol. Porque hay un gol viciado y es nulidad. Yo no entiendo, tenemos la herramienta para poder ver, para tomar una decisión. Lo que nos dicen a nosotros es que desde arriba les dijeron ‘confirmación’”, señaló Bustos en su diálogo con los medios de comunicación tras la victoria de la ‘U’ en el Estadio Monumental.

Luego, añadió: “Siento la necesidad de que se hablen los temas, gracias a Dios que ahora los audios del VAR. Quiero escuchar qué pasó en esa jugada. El cuerpo de Williams Riveros se contorsiona por las dos manos apoyadas de Carlos Garcés, para mí ese gol no tiene que subir al marcador”.

Precisamente al respecto, Winston Reátegui, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para asegurar que el juez principal no está obligado en revisar la jugada en el VAR. “Si el árbitro, por su ubicación y posición decida que no es falta, y el VAR observa con distintos ángulos y tiene la misma percepción, no será necesario ser invitado a revisar el video. La revisión será cuando exista diferencia entre el árbitro y VAR”, señaló.

Posteriormente, la Conar utilizó su cuenta de YouTube para revelar los audios del VAR y las conversaciones que sostuvieron Bruno Pérez, árbitro principal, y Julio Quiroz, encargado del videoarbitraje, quien trabajo conjuntamente con su asistente, Mariana Aquino. Según lo que se puede escuchar en el intercambio de opiniones, la disputa en el área provoca un choque que no configura una infracción.

“Al minuto 40 se ejecuta un saque de esquina a manera de centro al área penal, y tras una disputa propia y normal entre adversarios, el defensor crema logra cabecear el balón para despejarlo, llegándole a un contrario que también cabecea el balón a un compañero y logra anotar el gol”, se escucha en la explicación al inicio del video.

“El árbitro, que se encontraba con buen ángulo y cercanía, interpreta que en la disputa existen contactos de fútbol y la acción del atacante no configura una infracción, por lo que decide convalidar el gol. El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando consideraciones correctas, así como distintos ángulos y velocidades, confirma la decisión de campo”, añade el locutor.

En una de sus primeras intervenciones tras cobrar el gol de Juan Romagnoli, Bruno Pérez dice lo siguiente: “Para mí todo es dentro de la acción de juego, ganan bien, en el rebote más claro”. A su vez, mientras está revisando la jugada, Julio Quiroz añade: “Hay un contacto y el arquero se levanta inmediatamente. Se levanta, no hay fuerza suficiente para que le cause daño, simplemente hay un contacto con la acción de juego”.

Finalmente, sin la necesidad de debatir y al llegar a un punto en común, Quiroz le confirma el gol a Pérez. “Bruno, te confirmo el gol. El contacto que existe con el arquero es por acción de juego de la disputa, no hay fuerza suficiente como para causar daño. No hay fuerza en ese contacto, en ese choque. Gol válido, tal cual lo que tú narras y ves”.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo por 3-2 sobre Cienciano, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Atlético Grau, en el duelo válido por la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de febrero desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de L1 MAX, canal disponible en los servicios de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





