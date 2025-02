Los delanteros siempre serán respaldados o criticados a partir de la cantidad de goles que anoten. Si la hinchada ve entrega, esta no será suficiente si el ‘9’ no lo refleja en el marcador. Precisamente esto viene sucediendo con Diego Churín, quien el último sábado tuvo su primera titularidad oficial con Universitario de Deportes y volvió a quedarse sin marcar en el 3-2 sobre Cienciano.

A raíz de esto, era inevitable que lleguen las críticas desde las tribunas y en las redes sociales los hinchas cremas empiecen a exigirle más al ariete argentino. Así pues, aprovechando la conferencia de prensa, Alex Valera salió al frente y lo respaldó como compañero, valorando su aporte en el campo y lo que trabaja en los entrenamientos.

“Yo también vivo del gol. No meto gol yo hace no sé cuánto tiempo, también yo me siento frustrado muchas veces, pero yo creo que él es un gran jugador, lo demuestra en cada entrenamiento, quiere estar y creo que en el partido lo demostró. Yo no sé qué tanto critican”, manifestó.

Diego Churín llegó a Universitario tras su paso por Cerro Porteño. (Foto: Universitario)

En esa misma línea, Valera consideró que hay algunas exigencias apresuradas cuando recién se han disputado dos partidos del campeonato. “Yo sé que la hinchada pide gol a todos nosotros y nosotros vamos a dar el 100 % por el equipo, pero creo que recién tiene dos partidos y nos está conociendo y para mí lo ha hecho de la mejor manera”, agregó.

Finalmente, el atacante de 28 años se refirió al trámite del partido ante Cienciano, donde a pesar de que fueron claros dominadores durante gran parte del compromiso, no fueron capaces de traducirlo en el marcador. El pomalqueño aseguró que son cosas del fútbol y que irán puliendo los errores con el correr de las fechas.

“Creo que cualquier triunfo para nosotros es una tranquilidad a pesar de que a veces confundimos que todos los partidos van a ser iguales. A veces estamos ganando desde el minuto uno, como que podemos meter gol al último minuto y esto es fútbol”, finalizó.

Alex Valera registra 55 goles con Universitario. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo por 3-2 sobre Cienciano, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Atlético Grau, en el duelo válido por la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de febrero desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de L1 MAX, canal disponible en los servicios de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





