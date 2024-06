Universitario de Deportes sigue su preparación para lo que será el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Luego de conquistar el Apertura, el elenco merengue quiere repetir el plato para llevarse el título nacional, sobre todo en el año de su Centenario. Y como la preparación es crucial, el cuadro dirigido por el argentino Fabián Bustos se alista para enfrentar a Colo Colo en un amistoso de pretemporada en Santiago. En esa línea, los de Ate viajaron este martes a Chile para jugar contra el ‘Cacique’ de Arturo Vidal.

El cuadro chileno ha clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores 2024, por lo que es un rival ideal para medir la realidad de Universitario de Deportes. Así lo ha reconocido Fabián Bustos desde el Aeropuerto Jorge Chávez. “Nos sirve competir. Colo Colo es un equipo con gran entrenador, con muy buenos jugadores, así que será un lindo partido”, dijo el guía merengue.

Sobre la posibilidad de incorporar jugadores para el Torneo Clausura ante la inminente apertura del libro de pases, el DT Fabián Bustos dijo: “Depende si se da la salida de alguien del club, pero estamos pensando en lo que te tenemos y vamos día a día”.

La palabra de Gustavo Dulanto

Gustavo Dulanto, refuerzo de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura no dudó en demostrar su felicidad por volver a vestir la camiseta crema luego de siete temporadas. El defensor central se incorporó como agente libre y todo hace indicar que tendrá minutos este miércoles ante Colo Colo, en Santiago.

“Contento por estar en la ‘U’. Me han recibido muy bien y estoy contento por estar acá. Voy a dejar todo en el campo para lograr los objetivos personales y grupales. Jugar en la ‘U’ es un plus para mí, todos saben que soy hincha”.

La palabra de Gustavo Dulanto en el viaje de Universitario de Deportes a Chile para el amistoso ante Colo Colo. (Video: Wilmer Robles)

El turno de Christofer Gonzáles

Para ‘Canchita’, el amistoso ante el ‘Cacique’ no significa solamente un examen de preparación par el Torneo Clausura, también representa el reencuentro con el club que alguna vez defendió. “Fue lindo ( jugar en Colo Colo), me dejó buenas sensaciones. Fue una linda experiencia estar allá. Seguro me encontraré con algún ex compañero”.

Cabe recordar que Christofer Gonzáles vistió la camiseta de Colo Colo durante dos temporadas: 2015-16 y 2016-17. En ese tiempo, ‘Canchita’ jugó un total de 29 partidos, en lo que marcó un solo gol (frente a Everton en 2017).

La palabra de Christofer Gonzáles en el viaje de Universitario de Deportes a Chile para el amistoso ante Colo Colo. (Video: Wilmer Robles)

¿A qué hora juegan Universitario vs Colo Colo?

El partido entre Universitario y Colo Colo se jugará este miércoles 26 de junio y será el primer amistoso del equipo de Fabián Bustos antes del inicio del Torneo del Clausura. El duelo comenzará a las 7:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Chile y Paraguay iniciará a las 8:00 p.m. En Argentina y Uruguay comenzará a las 9:00 p.m.

¿En qué canal juegan Universitario vs Colo Colo?

El partido amistoso internacional entre Universitario y Colo Colo, que se jugará en Santiago, aún no tiene confirmado el canal de televisión que transmitirá el encuentro. Sin embargo, los derechos de transmisión están disponibles a través de la aplicación Zapping TV, donde podrás disfrutarlo. Es importante mencionar que existen dos planes disponibles: el Plan Nacional y el Plan Liga 1.

¿Dónde juegan Universitario vs Colo Colo?

El partido entre Universitario y Colo Colo, por un amistoso internacional, se jugará en el Estadio Monumental de Chile. Este recinto deportivo es propiedad del Club Social y Deportivo Colo-Colo, tiene una capacidad para 47,000 espectadores y está ubicado en la comuna de Macul, en el sector sureste de la ciudad de Santiago, Chile.





